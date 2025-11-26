ΟΠΕΚΕΠΕ: Oι ποινές στους 14 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις

Οι 14 κατηγορούμενοι, κυρίως με έδρα την Κρήτη, κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες που αφορούν απάτες σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ποινές φυλάκισης δέκα έως δεκαοκτώ μηνών, με 3ετή αναστολή, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο στους 14 κατηγορούμενους για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έτος 2020.
Η πρόεδρος του δικαστηρίου, υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, αρνήθηκε την αναγνώριση ελαφρυντικού στους κατηγορούμενους, με μοναδική εξαίρεση κατηγορούμενο ο οποίος έχει επιστρέψει τα χρήματα που του είχαν πιστωθεί. Σε αυτόν αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της ειλικρινούς μεταμέλειας. Οι 14 κατηγορούμενοι, κυρίως με έδρα την Κρήτη, κρίθηκαν ένοχοι για κατηγορίες που αφορούν απάτες σε βάρος των οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάποιοι εξ αυτών, για απόπειρα απάτης, άλλοι για τετελεσμένη και άλλοι για συνέργεια στην απάτη.
Σύμφωνα με την δικογραφία, τα επίμαχα ποσά επιδοτήσεων κυμαίνονται από 5.000 έως 40.000 ευρώ, τα οποία αφορούσαν τη διατήρηση εκτάσεων που δήλωσαν ότι νοίκιαζαν σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, σε καλή γεωργική κατάσταση.
Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Ένας νεκρός στρατιώτης κι ένας βαριά τραυματίας
Θεσσαλονίκη: Κλέβουν τη μέντα, το θυμάρι και τον δυόσμο από τα παρτέρια του Δήμου
Αρχαία Ολυμπία: Άναψε η Ολυμπιακή Φλόγα μέσα στο Αρχαιολογικό Μουσείο – Ξεκίνησε το ταξίδι για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες - ΦΩΤΟ ΚΑΙ ΒΙΝΤΕΟ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr