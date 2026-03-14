Συνελήφθη άνδρας για ληστεία, διακεκριμένες κλοπές και εμπρησμό στην Ηλεία

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα, στην Αμαλιάδα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας, του Αστυνομικού

Τμήματος Πηνειού, της Ο.Π.ΔΙ. Πηνειού και της ΟΠΚΕ της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος

του οποίου σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για ληστεία, διακεκριμένη κλοπή και εμπρησμό.



Για την ίδια υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, συγκατηγορούμενου του συλληφθέντα, τα πλήρη στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί, αναφέρει η αστυνομία



Ειδικότερα,σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προχθές τα ξημερώματα, οι δυο κατηγορούμενοι φορώντας μάσκες και γάντια εισήλθαν σε οικία πρώτου ορόφου ημεδαπού άνδρα και με την άσκηση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ, ενώ στη συνέχεια μετέβησαν σε ισόγειο κατάστημα και αφαίρεσαν πακέτα

τσιγάρων αξίας -400- ευρώ και μικρό χρηματικό ποσό.



Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι από τις 06/03/2026 έως τις 12/03/2026 διέπραξαν μια κλοπή αυτοκινήτου και τρεις

κλοπές σε οικίες και κατάστημα, σε περιοχές του Πηνειού, της Ήλιδας και της Ανδραβίδας Κυλλήνης, κατά τις οποίες αφαίρεσαν συνολικά το χρηματικό

ποσό των -4.420- ευρώ και οικοσκευές συνολικής αξίας -1.850- ευρώ.



Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν από τους αστυνομικούς στις οικίες των δυο κατηγορούμενων βρέθηκαν οικοσκευές και γεωργικά μηχανήματα, τα οποία

κατασχέθηκαν ως προϊόντα κλοπής, μέρος των οποίων αποδόθηκε στους νόμιμους κατόχους τους.



Επισημαίνεται ότι οι κατηγορούμενοι χρησιμοποίησαν για την διάπραξη της ληστείας και των κλοπών το κλεμμένο αυτοκίνητο, το οποίο εντοπίστηκε από

τους αστυνομικούς ολοσχερώς καμένο, από πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή του Πηνειού Ηλείας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας / Παράλληλη έδρα Αμαλιάδας.

Την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας.