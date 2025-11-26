Ρόδος: Έκρηξη σε πεδίο βολής - Ένας νεκρός στρατιώτης κι ένας βαριά τραυματίας

Έκρηξη σημειώθηκε σε πεδίο βολής στη Ρόδο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες υπάρχει ένας νεκρός και ένας σοβαρά τραυματίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της "Ροδιακής", έχασε τη ζωή του ένας νέος άνθρωπος μόλις 19 ετών, ο οποίος υπηρετούσε σε τάγμα εθνοφυλακής στη Ροδο.

Επίσης στην ίδια έκκρηξη, τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και ακρωτηριάστηκε ένας ακόμα στρατιωτικός.

Αυτή την ώρα, οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ρόδου δίνουν μάχη προκειμένου να κρατήσουν στη ζωή το δεύτερο άτομο.

Η τραγωδία σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί, την περιοχή Αφάντου της Ρόδου, όταν τα δύο άτομα (πυροτεχνουργοί) που υπηρετήσαν σε μονάδα της κεντρικής Ρόδου, επιχείρησαν να μεταφέρουν οπλισμό και χειροβομβίδες. Από τις πρώτες πληροφορίες που συγκέντρωσε η "Ροδιακή" η έκρηξη σημειώθηκε όταν ο ένας από τους δύο απασφάλισε από λάθος αμυντική χειροβομβίδα, με αποτέλεσμα να εκραγεί επιτόπου.

Από την έκκρηξη σκοτώθηκε επιτόπου ο 19χρονος, ενώ τραυματίστηκε σοβαρά και ακρωτηριάστηκε και ο δεύτερος.