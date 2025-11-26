Back to Top
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Συμφωνία για την επαναφορά συλλογικών συμβάσεων- LIVE οι ανακοινώσεις

Συνέντευξη Τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως από κοινού με όλους τους επικεφαλής των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων (ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Σε συμφωνία φαίνεται πως κατέληξαν κυβέρνηση, εργοδότες και εργαζόμενοι, όσον αφορά στην επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Είχε προηγηθεί κοινωνικός διάλογος μεταξύ Υπ. Εργασίας και κοινωνικών εταίρων σε σχέση με τους παραπάνω στόχους. Η σχετική διαδικασία έχει ξεκινήσεις από τις αρχές του τρέχοντος έτους, κατ’ εφαρμογή του εργασιακού νόμου που πέρασε η κυβέρνηση στο τέλος του 2024.

Με το νόμο αυτό ενσωματώθηκε κοινοτική οδηγία για την παροχή κινήτρων για την αύξηση της συνδικαλιστικής κάλυψης σε όλη την ΕΕ, μαζί και την Ελλάδα (η οποία έχει ένα από τα χαμηλότερο ποσοστά), δηλαδή του ποσοστού των εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Σήμερα, στην Ελλάδα έχει συνδικαλιστική κάλυψη κοντά στο 20%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη ξεπερνά το 50%.

Σημειώνεται πάντως, πως το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο προβλέπει τη δυνατότητα υπογραφής συλλογικών συμβάσεων, πλην όμως έχει ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις, όπως το ποσοστό για να κριθεί μία κλαδική συλλογική σύμβαση ως υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, για να συμβεί αυτό, θα πρέπει στην κλαδική εργοδοτική ένωση που υπογράφει μια συλλογική σύμβαση να είναι μέλη επιχειρήσεις στις οποίες απασχολείται τουλάχιστον το 50% του κλάδου.

Ειδήσεις Τώρα

Ειδήσεις