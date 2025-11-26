Πάτρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο επιχειρηματίας για τα ναρκωτικά

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Πατρινός επιχειρηματίας, ιδιοκτήτης επιχείρησης στην ευρύτερη περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, στο σπίτι του οποίου η Αστυνομία εντόπισε σχεδόν 13 κιλά χασίς.

Στην απολογία του ο επιχειρηματίας υποστήριξε ότι δεν έχει καμία σχέση με τα ναρκωτικά και ότι τα ναρκωτικά ανήκαν στον γιο του, ο οποίος αναζητούνταν για κατοχή όπλου και άλλες κατηγορίες. Τελικά, ο 37χρονος γιος παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Αστυνομία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Ανακριτή την Παρασκευή.

Στον επιχειρηματία επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισης δύο φορές τον μήνα στο πλησιέστερο Αστυνομικό Τμήμα, καθώς και εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι τον γιο του επιχειρηματία αναζητούσαν ως συγκατηγορούμενο ενός 36χρονου Αλβανού, στο σπίτι του οποίου είχαν βρεθεί ναρκωτικά και όπλα, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Συνελήφθη, στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης, στην Πάτρα, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών, αξιοποιώντας πληροφορίες, πραγματοποίησαν έρευνες σε οικία και σε αποθήκη του 63χρονου κατηγορουμένου, κατά τις οποίες βρήκαν και κατέσχεσαν: 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες, 8.190 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο».