ΒΙΠΕ: Με βαριά εγκαύματα ο 35χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο

Ο εργαζόμενος υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα και μεταφέρθηκε αρχικά στο “Άγιος Ανδρέας”, πριν διακομιστεί στο Θριάσιο
Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται ένας 35χρονος εργαζόμενος, μετά την έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης, προκαλώντας πανικό στον χώρο και κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.
Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα του εργοστασίου, με αποτέλεσμα ο άτυχος εργαζόμενος να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.
