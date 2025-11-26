ΒΙΠΕ: Με βαριά εγκαύματα ο 35χρονος από την έκρηξη σε εργοστάσιο

Με σοβαρά εγκαύματα νοσηλεύεται ένας 35χρονος εργαζόμενος, μετά την έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα της Τρίτης, προκαλώντας πανικό στον χώρο και κινητοποιώντας άμεσα την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ.

Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα του εργοστασίου, με αποτέλεσμα ο άτυχος εργαζόμενος να υποστεί εκτεταμένα εγκαύματα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», όμως λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.