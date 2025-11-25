Έκρηξη σε εργοστάσιο στη ΒΙΠΕ: Ο 35χρονος με σοβαρά εγκαύματα στο Θριάσιο

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα
Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών προκάλεσε τον τραυματισμό ενός εργαζόμενου.
Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στον χώρο. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.
Ο θερμοσίφωνας εξερράγη στην κουζίνα του εργοστασίου, με αποτέλεσμα ο 35χρονος άνδρας να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας», ενώ λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής.
