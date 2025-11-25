Η Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες πρέπει να επιστρέψουν τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, αν δεν θέλουν να «χαρακτηριστούν ως Ευρωπαίοι κλέφτες» και να αντιμετωπίσουν την αυστηρότερη δυνατή απάντηση.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών τόνισε ότι μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει για τα δικά της περιουσιακά στοιχεία και επεσήμανε ότι οι χώρες που τα παρακρατούν παράνομα πρέπει να τα επιστρέψουν για να προστατεύσουν τη φήμη τους.

Αφορμή για τα λόγια της ήταν το σχόλιο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σύμφωνα με τον οποίο η Ευρώπη έχει το δικαίωμα να διαθέσει ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν παγώσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εν τω μεταξύ, οι χώρες της ΕΕ συνεχίζουν να αναπτύσσουν νομικούς μηχανισμούς για τη χρήση παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων. Λίγο πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτή τη στιγμή δεσμευμένα στο Βέλγιο.

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν θα αφήσει αναπάντητες τις προσπάθειες κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

«Μόνο η Ρωσία έχει το δικαίωμα να αποφασίσει τι θα συμβεί με τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και όσοι έχουν στα χέρια τους παράνομα τα χρήματα της Ρωσικής Ομοσπονδίας πρέπει να τα επιστρέψουν αν δεν θέλουν να γίνουν γνωστοί ως οι Ευρωπαίοι κλέφτες και να υποστούν τις πιο σκληρές συνέπειες για το έγκλημά τους», σχολίασε η διπλωμάτης στο Telegram σχετικά με τα λόγια του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν ότι το δικαίωμα διάθεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν δεσμευτεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκει στην Ευρώπη.

Οι χώρες της ΕΕ προσπαθούν να αναπτύξουν νομικούς μηχανισμούς για τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων. Τα περισσότερα από αυτά – λίγο πάνω από 200 δισεκατομμύρια ευρώ – είναι δεσμευμένα στον ιστότοπο Euroclear στο Βέλγιο.

Το αποθετήριο έχει επανειλημμένα αντιταχθεί στην απαλλοτρίωση αυτών των κεφαλαίων, προειδοποιώντας ότι αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε κατάσχεση από τη Ρωσία ευρωπαϊκών ή βελγικών περιουσιακών στοιχείων σε άλλα μέρη του κόσμου μέσω των δικαστηρίων.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου Προέδρου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν θα αφήσει αναπάντητες τις προσπάθειες κατάσχεσης των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.