Τα αντίθετα έλκονται; Η επιστήμη λέει όχι

Πόσες φορές έχετε ακούσει ότι «τα αντίθετα έλκονται»;

Αυτή η δημοφιλής παροιμία τροφοδοτούσε πάντα τις ρομαντικές ελπίδες πολλών ανθρώπων, αλλά νέα επιστημονική έρευνα θα μπορούσε να μας κάνει να αναθεωρήσουμε αυτήν την πεποίθηση.

Σύμφωνά με το marieclaire.gr η μελέτη, που διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Κολοράντο στις Ηνωμένες Πολιτείες και δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Human Behavior, εξέτασε δεδομένα που εκτείνονται σχεδόν σε έναν αιώνα που περιλαμβάνουν πληροφορίες για περισσότερα από 130 προσωπικά χαρακτηριστικά. συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών πεποιθήσεων, της ηλικίας της πρώτης σεξουαλικής επαφής.

Παραδόξως, για τα περισσότερα από αυτά τα 130 χαρακτηριστικά, ο καθένας από εμάς επιδιώκει να ταιριάξει με κάποιον που μοιράζεται τις ίδιες αξίες και ιδανικά.

Μόνο σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων τα άτομα επέλεξαν συντρόφους με χαρακτηριστικά διαφορετικά από τα δικά τους. Σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτά τα ευρήματα θα μπορούσαν να φέρουν επανάσταση στον τρόπο που σκεφτόμαστε τις ερωτικές σχέσεις.

Ο Δρ Matt Keller επικεφαλής της έρευνας, επεσήμανε ότι «πολλά μοντέλα στη γενετική υποθέτουν ότι το ανθρώπινο ζευγάρωμα είναι τυχαίο. Αυτή η μελέτη δείχνει ότι αυτή η υπόθεση είναι μάλλον λανθασμένη».

«Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι ακόμη και σε καταστάσεις όπου αισθανόμαστε ότι έχουμε επιλογή για τις σχέσεις μας, μπορεί να υπάρχουν μηχανισμοί από πίσω που δεν αντιλαμβανόμαστε πλήρως», λέει η γιατρός και ερευνήτρια Tanya Horwitz.

Με άλλα λόγια, η νέα ανακάλυψη μας ωθεί να αναλογιστούμε τις προσωπικές μας προτιμήσεις και τους υποκείμενους μηχανισμούς των σχέσεων και ως εκ τούτου μας οδηγεί να εξετάσουμε τις ομοιότητες πιο προσεκτικά όταν ψάχνουμε για έναν σύντροφο.

Τελικά, αν και το ρητό «τα αντίθετα έλκονται» έχει διαρκή ρομαντική απήχηση, φαίνεται ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Η επιστήμη μάς διδάσκει ότι, όσον αφορά την αγάπη, μπορεί να είμαστε περισσότερο διατεθειμένοι να βρούμε την αδελφή ψυχή μας ανάμεσα σε αυτούς που μοιράζονται τα ίδια χαρακτηριστικά με εμάς.