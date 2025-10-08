Στον κόσμο των σχέσεων, τα λόγια έχουν μεγάλη σημασία. Καμιά φορά, μια λάθος κουβέντα αρκεί για να δημιουργηθεί χάος.

Πολλά ζευγάρια, δεν συνειδητοποιούν το βάρος των λέξεών τους και κλιμακώνουν μια ήδη έντονη κατάσταση.

Ακολουθούν οκτώ εκφράσεις που πάντα οδηγούν σε τσακωμό. Ίσως είναι καλό να τις ξανασκεφτείτε, αν θέλετε να διατηρήσετε την ηρεμία στη σχέση σας.

Σχέσεις: Οι 8 φράσεις που οδηγούν πάντα τα ζευγάρια σε τσακωμό

“Είσαι ίδιος με την μητέρα / τον πατέρα σου”

“Δεν με ακούς ποτέ”

“Γιατί να μην είσαι σαν τον/ την (κάποιον άλλο)”

“Ίσως πρέπει να χωρίσουμε”

“Δεν μ’ ενδιαφέρει”

“Ας είναι”

“Αντιδράς υπερβολικά”

“Εντάξει”

Πώς 8 φράσεις πυροδοτούν καυγάδες:

“Είσαι ίδιος με την μητέρα / τον πατέρα σου”

Μία φράση που μπορεί να πυροδοτήσει την καταστροφή. Η σύγκριση του / της συντρόφου με τους γονείς του, με αρνητικό πρόσημο, μπορεί να δημιουργήσει άσχημες συνέπειες. Πρόκειται για μια φράση που λέγεται εν βρασμώ ψυχής.

Σκοπός της είναι να πληγώσει, επειδή είναι βαθιά προσωπική. Ο / η σύντροφος την ερμηνεύει ως προσωπική επίθεση, όχι μόνο απέναντι στον ίδιο/ την ίδια, αλλά και την οικογένειά του. Δείχνει απαξίωση και απουσία εκτίμησης.

Όλοι έχουν ανάγκη να νιώθουν εκτίμηση και σεβασμό. Πριν ξεστομίσετε κάτι τέτοιο, σκεφτείτε τις συνέπειες. Μπορεί η εγκράτεια να σας γλιτώσει από μια έντονη και ίσως, περιττή σύγκρουση.

“Δεν με ακούς ποτέ”

Μια έκφραση που μπορεί να μετατρέψει μια διαφωνία σε σφοδρή σύγκρουση. Το πρόβλημα με τη φράση αυτή είναι το “ποτέ”. Η γενίκευση, κάνει τον / τη σύντροφο να πάρει αμυντική στάση. Σημαίνει ότι δεν κάνει ποτέ αυτό που πρέπει – κάτι που είναι άδικο και ανακριβές.

Όταν κάτι σας ενοχλεί, πρέπει να το εκφράζετε με ηρεμία. Πείτε πώς νιώθετε εσείς, για παράδειγμα: “Νιώθω ότι δεν με ακούς”, μια φράση που δεν αποδίδει κατηγορίες και ανοίγει την πόρτα στην εποικοδομητική κουβέντα.

“Γιατί να μην είσαι σαν τον/ την (κάποιον άλλο)”

Γενικά η σύγκριση του συντρόφου με άλλους, είναι η αρχή για μια μεγάλη σύγκρουση. Η φράση αυτή είναι καταστροφική. Κάνει τον/ τη σύντροφο να νιώθει ανεπαρκής και αόρατος. Υποδηλώνει την αδυναμία του να σας προσφέρει κάτι που έχετε ανάγκη.

Μία μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Personality and Social Psychology Bulletin, κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, οι συγκρίσεις σε μια σχέση, τροφοδοτούν τον θυμό, την πίκρα, διαβρώνουν την αυτοεκτίμηση και οδηγούν σε συγκρούσεις. Εκτιμήστε τον/ τη σύντροφό σας για αυτό που είναι.

“Ίσως πρέπει να χωρίσουμε”

Η απειλές για τον τερματισμό της σχέσεις, είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες. Η φράση αυτή, λέγεται ως όπλο για να πληγωθεί ή να τρομάξει ο σύντροφος – σπάνια είναι ειλικρινής η πρόθεση. Ο επαναλαμβανόμενος εκφοβισμός, διαβρώνει την εμπιστοσύνη και φέρνει ανασφάλεια στη σχέση.

Μην τη χρησιμοποιείτε σαν μέσο διαπραγμάτευσης στη σχέση σας. Αν πραγματικά θέλετε να χωρίσετε, οφείλετε μια ουσιαστική και ειλικρινή συζήτηση στον/ στη σύντροφό σας – όχι μια φευγαλέα απειλή, εν βρασμώ ψυχής.

“Δεν μ’ ενδιαφέρει”

Όταν ένας σύντροφος λέει “δεν μ’ ενδιαφέρει”, εκφράζει την απαξίωσή του – είναι μια μορφή εγκατάλειψης. Είναι ένα σχόλιο που προκαλεί πόνο. Στο μωσαϊκό των σχέσεων, κάθε λέξη μετράει – κάθε συζήτηση, κάθε στιγμή, ακόμη και κάθε σύγκρουση. Όταν λέμε ότι δεν μας νοιάζει, η σχέση αρχίζει να διαλύεται.

Αγάπη σημαίνει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα συναισθήματα του άλλου – ακόμη και όταν τα πράγματα, είναι δύσκολα. Αντί να πείτε ότι κάτι δεν σας ενδιαφέρει, εκφράστε τις σκέψεις σας.

Η σχέση σας, θα βγει πιο δυνατή.

“Ας είναι”

Η σύντομη αυτή φράση μπορεί να πυροδοτήσει ένταση σε μια σχέση. Πολλοί τη λένε όταν πλέον νιώθουν εξαντλημένοι και δεν έχουν την ενέργεια για να συνεχίσουν μια αντιπαράθεση. Πρέπει ωστόσο να καταλάβετε πως, είναι υποτιμητική και μπορεί να πληγώσει τον άλλο.

Το “τέλος πάντων”, το “ας είναι” και παρόμοιες φράσεις, αναχαιτίζουν την επικοινωνία. Ουσιαστικά, σημαίνουν ότι δεν σας ενδιαφέρει η άποψη του/ της συντρόφου. Είναι μια παθητικό – επιθετική απάντηση και κάνει τον / τη σύντροφο να νιώθει ότι τον/ την απαξιώνετε.

Η επικοινωνία είναι ο θεμέλιος λίθος κάθε σχέσης. Αντί να πείτε “ας είναι” κάτι που δείχνει αδιαφορία, είναι καλύτερο να συγκεντρωθείτε και να προσπαθήσετε να κουβεντιάσετε με σεβασμό.

“Αντιδράς υπερβολικά”

Είναι ένας από τους πιο γρήγορους τρόπους να κλιμακώσετε μια σύγκρουση. \ Η φράση αυτή, είναι απαξιωτική, αφού δείχνει πως δεν εκτιμάτε τα συναισθήματα του / της συντρόφου και τους μειώνετε. Τα συναισθήματά τους έχουν σημασία – ανεξάρτητα από το πόσο έντονα είναι, ή πόσο αδικαιολόγητα μπορεί να μοιάζουν.

Αντί να κατηγορείτε τον / τη σύντροφο ότι αντιδρά υπερβολικά, προσπαθήστε να καταλάβετε γιατί νιώθουν έτσι – κάτι που θ’ αποκλιμακώσει την ένταση.

“Εντάξει”

Το “εντάξει” μπορεί να γίνει εμπρηστικό – ακούγεται σχεδόν σαν προσβολή, ειδικά όταν όλα δείχνουν πως, η κατάσταση δεν είναι καθόλου εντάξει. Είναι πρόφαση και κρύβει συναισθήματα πόνου, απογοήτευσης, θυμού. Δείχνει αποφυγή της σύγκρουσης, κάτι που τροφοδοτεί μακροπρόθεσμα, περισσότερο θυμό.

Να θυμάστε ότι, η ειλικρίνεια και η ανοιχτή επικοινωνία, είναι θεμέλιοι λίθοι κάθε υγιούς σχέσης. Αν δηλαδή κάτι σας ενοχλεί, πρέπει να το εκφράσετε με ειλικρίνεια και σεβασμό. Λέγοντας “εντάξει” χωρίς να το εννοείτε, δεν γλιτώνετε τις συγκρούσεις – απλώς τις πνίγετε, μέχρι να εμφανιστούν με μεγαλύτερη ένταση, με την πρώτη αφορμή.

Η σημασία της ενσυναίσθησης

Ο βασικός λόγος των καβγάδων στις σχέσεις είναι η απουσία κατανόησης. Τα λόγια μας, ειδικά εν βρασμώ ψυχής, μπορούν να ενισχύσουν αυτή την απουσία. Η ζωή και οι σχέσεις, είναι περίπλοκες.

Τα λόγια μας μπορούν, είτε να γίνουν γέφυρες κατανόησης ή να υψώσουν τείχη. Είναι πολύ σημαντικό να προσέχετε τα λόγια σας, ειδικά όταν οι συζητήσεις γίνονται έντονες. Ο γνωστός ψυχολόγος Καρλ Ρότζερς έχει πει πως, “Ακούγοντας κάποιον χωρίς κριτική και προσδοκίες, τον κάνουμε να αισθάνεται υπέροχα”.

Σ’ ένα ζευγάρι, δεν έχει τόση σημασία ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, αλλά πόσο καλά καταλαβαίνει ο ένας τον άλλον. Ακόμη και στις διαφωνίες πρέπει να επικρατεί σεβασμός.

Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε στα πρόθυρα του τσακωμού, θυμηθείτε τη δύναμη που κουβαλούν οι λέξεις. Επιλέξτε τις προσεκτικά. Λίγη μόνο ενσυναίσθηση και κατανόηση αρκούν ώστε, ακόμη και οι πιο δύσκολες συζητήσεις να οδηγήσουν σε συνεννόηση.