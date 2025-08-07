Τα τρία ζευγάρια ζωδίων που κάνουν ομηρικούς καβγάδες

Οι εντάσεις και οι διαφωνίες σε ένα ζευγάρι είναι φυσιολογικές και αναμενόμενες, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα μπορεί να αποδειχθούν γόνιμες για τη σχέση.

Όταν όμως μιλάμε για συγκεκριμένα ζευγάρια ζωδίων, ενδέχεται να εξελιχθούν σε ομηρικούς καβγάδες ή να έχουν τέτοια ένταση, ώστε να ξεσηκώσουν όλη τη γειτονιά. Ο λόγος; Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών τους είναι εκρηκτικός, ακόμα και αν όλα ξεκινήσουν από μια μικροσκοπική σπίθα.

Κριός και Σκορπιός: Ο παθιασμένος Κριός και o νευρικός Σκορπιός μοιράζονται κάτι κοινό, είναι υπό την κυριαρχία του πλανήτη Άρη, της επίθεσης και της άμυνας, οπότε οι καβγάδες τους μπορεί να είναι πραγματικά εκρηκτικοί. Ο Κριός χάνει γρήγορα την ψυχραιμία του, ενώ ο Σκορπιός αρχίζει να σιγοβράζει μέσα του μέχρι που δεν αντέχει και εκρήγνυται σαν το ηφαίστειο. Αν μη τι άλλο, αν ακολουθήσει σεξ μετά τον καβγά, μπορεί και να αξίζει την ταλαιπωρία.

Ταύρος και Τοξότης: Δύο ιδιαίτερα προσγειωμένα ζώδια, που απολαμβάνουν να κινούνται στους δικούς τους ρυθμούς. Οι ρυθμοί του ελεύθερου και ορμητικού Τοξότη, ωστόσο, είναι ασταμάτητοι οπότε μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολο να συντονιστεί με τον Ταύρο, αφήνοντας τον τελευταίο ανασφαλή και εξουθενωμένο, καθώς θα προτιμούσε έναν πιο χαλαρό ρυθμό ζωής. Ενώ ο Ταύρος είναι σπιτόγατος, ο Τοξότης δεν βλέπει την ώρα για την επόμενη περιπέτεια, οπότε αυτή η σχέση είναι σαν δύο αντίρροπες δυνάμεις, σαν ένα ασταμάτητο παιχνίδι διελκυστίνδας.

Καρκίνος και Υδροχόος: Αν αποφασίσουν να γίνουν ζευγάρι, πρέπει να είναι προετοιμασμένοι ότι θα αντιμετωπίσουν πάρα πολλά εμπόδια, γιατί είναι τα δύο ζώδια με τις περισσότερες διαφορές μεταξύ τους. Δεν είναι απίθανο να βρουν τον τρόπο να συνυπάρξουν, αλλά αυτό μπορεί να σημαίνει πολλούς καβγάδες που προκύπτουν από τις ασυμβατότητές τους. Ο Καρκίνος είναι ένα από τα πιο φροντιστικά και ευαίσθητα ζώδια, που θεωρεί ιδιαίτερα σημαντικές τις στενές σχέσεις με τους αγαπημένους του. Ο Υδροχόος, από την άλλη, είναι πιο απόμακρος και μπορεί να αισθανθεί να τον πνίγει ένας Καρκίνος – ο οποίος με τη σειρά του ίσως βιώσει τη συμπεριφορά του Υδροχόου σαν απόρριψη. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και από τις δύο πλευρές για να τσουλήσει αυτή η σχέση.

ΠΗΓΗ marieclaire.gr