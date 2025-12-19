Back to Top
Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20, την Κυριακή 21, την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΛΟΥΛΕΛΗ

ΕΤΩΝ 97 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ. 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΑΜΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΛΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΛΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΟΥΛΕΛΗ, ΝΑΤΑΣΣΑ χήρα ΑΘΑΝ. ΛΟΥΛΕΛΗ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΟΥΚΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ  81

Κηδεύουμε το Σάββατο 20 -12-2025 & ώρα  11 π. μ.  από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΚΟΛΦΩ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΧΛΑ

(ΕΤΩΝ 93)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/12/2025 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα ανίψια του

Τα εγγόνια του

Τα δισέγγονα του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ

Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501,

Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,

ΚΙΝ.: 6932 885964.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΩΝΗ 

ΕΤΩΝ 81 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

----------------------- 

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΘΩΜΑ

ΕΤΩΝ 91 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ. 

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,

Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842 

www.tsantarliotis.gr

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΔΟΣΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 77

Θανόντα, κηδεύουμε την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μιχοΐου Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΞΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΛΥΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΗΛΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ

2610 520050, 6986 944494.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας  μητέρα, γιαγιά  & θεία  

ΒΑΣΙΛΙΚΗ  ΣΙΓΑΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 79    

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λουσικών Αχαΐας}.  

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ: Ελένη, Νικολέττα

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ: Στάθης, Παναγιώτης, Άγγελος, Βασίλης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή  ΜΠΟΥΡΑΣ

1) ΠΟΡΤΕΣ  ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162

2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640

3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη  μας

ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ   85

Κηδεύουμε την Δευτέρα 22 -12-2025  & ώρα  11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΟΙ  ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Η  ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ    

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ   

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΓΕΩΡΓΙΟ  ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ

ΕΤΩΝ  68 

Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα  11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.

Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.

Η  ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ  ΤΟΥ:

ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ

ΟΙ  ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ

Ο  ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΙ  ΑΝΕΨΙΟΙ     

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ  ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη

Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -

Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.

-------------------

