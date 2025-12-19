Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20, την Κυριακή 21, την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23/12/2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΛΟΥΛΕΛΗ
ΕΤΩΝ 97
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΑΜΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΛΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΛΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΟΥΛΕΛΗ, ΝΑΤΑΣΣΑ χήρα ΑΘΑΝ. ΛΟΥΛΕΛΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΟΥΚΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 81
Κηδεύουμε το Σάββατο 20 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΚΟΛΦΩ
ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΧΛΑ
(ΕΤΩΝ 93)
Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/12/2025 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.
Τα ανίψια του
Τα εγγόνια του
Τα δισέγγονα του
Οι λοιποί συγγενείς
Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ & ΥΙΟΣ
Α’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΕΥΒΟΙΑΣ 131 ΠΑΤΡΑ, τηλ.: 2610 324501,
Β’ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΑΓ. ΑΝΔΡΕΟΥ 3 ΑΙΓΙΟ, τηλ.: 26910 27444,
ΚΙΝ.: 6932 885964.
-------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΩΝΗ
ΕΤΩΝ 81
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
www.tsantarliotis.gr
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΘΩΜΑ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.
Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
Καλαβρύτων 18 & Φωκαίας, Πάτρα • Τηλ.: 2610.324.855, 2610.324.838,
Αθηνών - Ρίου 5Α, Ρίον • Τηλ.: 2610.326.842
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΔΟΣΟΥΛΑ
ΕΤΩΝ 77
Θανόντα, κηδεύουμε την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μιχοΐου Αχαΐας.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ
ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΞΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΛΥΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΗΛΙΑΝΑ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.
*ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ & ΜΝΗΜΟΣΥΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΠΕΤΣΕΡΗΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 98, ΠΑΤΡΑ
2610 520050, 6986 944494.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΓΑΛΟΥ
ΕΤΩΝ: 79
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λουσικών Αχαΐας}.
ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ: Ελένη, Νικολέττα
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ: Στάθης, Παναγιώτης, Άγγελος, Βασίλης
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*ΤΕΛΕΤΑΙ ΑΝΤ. ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ή ΜΠΟΥΡΑΣ
1) ΠΟΡΤΕΣ ΑΧΑΪΑΣ:ΤΗΛ 26930 92162
2) ΠΑΤΡΩΝ ΠΥΡΓΟΥ 59:ΤΗΛ 2610526888,ΚΙΝ 6974607640
3) ΠΑΝΟΠΟΥΛΟ ΗΛΕΙΑΣ:2624061930.
---------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Την πολυαγαπημένη μας
ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΕΤΩΝ 85
Κηδεύουμε την Δευτέρα 22 -12-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΦΩΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ
ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ
Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
--------------------
ΚΗΔΕΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας
ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΑΝ. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟ
ΕΤΩΝ 68
Κηδεύουμε την Τρίτη 23-12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Προφήτη Ηλία Ανθουπόλεως.
Η ταφή θα γίνει στο Νεκροταφείο Κάτω Συχαινών.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ:
ΑΙΜΙΛΙΑ & ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΖΑΝΟΥΚΑΚΗΣ, ΕΛΕΝΗ & ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΛΙΑΒΡΑ
ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ & ΝΙΚΟΛ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ & ΖΑΜΠΕΤΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ, ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΗΣ
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών και μνημοσύνων Σαμιώτη
Πανεπιστημίου 83, Ζαβλάνι, πλησίον Α’ Δημοτικού Νεκροταφείου Πάτρας -
Τηλ. 2610 454184, Fax: 2610 450732, Κιν. 6944 320495. Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο, τηλ. 2610 455 151.
-------------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr