Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν το Σάββατο 20, την Κυριακή 21, την Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23/12/2025

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΔΙΟΝΥΣΙΑ χήρα ΔΗΜ. ΛΟΥΛΕΛΗ

ΕΤΩΝ 97

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Α' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ: ΚΑΤΙΝΑ ΚΑΙ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΝΑΜΟΣ, ΓΙΩΤΑ ΚΑΙ ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΟΥΛΕΛΗ, ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΛΕΛΗ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ χήρα ΓΕΩΡΓ. ΛΟΥΛΕΛΗ, ΝΑΤΑΣΣΑ χήρα ΑΘΑΝ. ΛΟΥΛΕΛΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΑ ΝΤΟΥΚΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΗΣ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

--------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΛΕΜΟΝΙΑ (χήρα) ΓΕΩΡΓ. ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 81

Κηδεύουμε το Σάββατο 20 -12-2025 & ώρα 11 π. μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΓΚΟΛΦΩ

ΔΗΜΗΤΡΑ & ΒΑΣΙΛΗΣ

Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

Τον πολυαγαπημένο μας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΓΕΩΡΓ. ΤΣΙΧΛΑ

(ΕΤΩΝ 93)

Θανόντα κηδεύουμε το Σάββατο 20/12/2025 & ώρα 11 π.μ. στον Ιερό Ναό Αγίας Φωτεινής Πατρών.

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό στις 10.30 π.μ. Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Τα ανίψια του

Τα εγγόνια του

Τα δισέγγονα του

Οι λοιποί συγγενείς

Παράκληση: Αντί στεφάνων τα χρήματα να κατατεθούν στο Ίδρυμα Φλόγα.

-------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΑΓΓΕΛΟ ΔΗΜ. ΚΟΤΣΩΝΗ

ΕΤΩΝ 81

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 20-12-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΕΩΡΓΙΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΙ ΚΩΝ/ΝΑ ΚΟΤΣΩΝΗ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΑΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

-----------------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΣ. ΘΩΜΑ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 21-12-2025 ΩΡΑ 12 μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΧΛΑΔΟΚΑΜΠΟΥ ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ.

Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΘΩΜΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

----------------

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ

ΧΡΗΣΤΟ ΓΕΩΡ. ΔΟΣΟΥΛΑ

ΕΤΩΝ 77

Θανόντα, κηδεύουμε την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 13:00 από τον Ιερό Ναό Αγ. Παρασκευής Μιχοΐου Αχαΐας.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΝΙΚΗ

ΤΑ ΤΕΚΝΑ: ΜΑΡΙΑ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΞΕΝΗ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ: ΒΑΣΙΛΗΣ & ΕΛΕΝΗ ΔΟΣΟΥΛΑ, ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ & ΗΛΙΑΣ ΓΛΥΤΣΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΧΡΗΣΤΟΣ & ΤΟΥΛΑ ΤΣΑΡΟΥΧΗ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ & ΒΑΣΩ ΤΣΑΡΟΥΧΗ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: ΣΠΥΡΟΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΗΛΕΚΤΡΑ, ΗΛΙΑΝΑ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ “ΦΛΟΓΑ”.

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά & θεία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΙΓΑΛΟΥ

ΕΤΩΝ: 79

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 21-12-2025 και ώρα 11.30 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Πατρών. {Η ταφή θα γίνει στο κοιμητήριο Λουσικών Αχαΐας}.

ΟΙ ΚΟΡΕΣ ΤΗΣ: Ελένη, Νικολέττα

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ ΤΗΣ: Στάθης, Παναγιώτης, Άγγελος, Βασίλης

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

---------------------

ΚΗΔΕΙΑ

Την πολυαγαπημένη μας

ΚΑΤΙΝΑ (χήρα) ΘΕΟΔ. ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ

ΕΤΩΝ 85

Κηδεύουμε την Δευτέρα 22 -12-2025 & ώρα 11 π.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίων Αγγέλων Α΄ Δημοτικό Νεκροταφείο Πατρών.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ, ΣΟΦΙΑ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ, ΣΤΕΛΛΑ & ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΕΡΑΜΟΥΤΣΟΥ

ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ:

ΦΩΤΙΟΣ & ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΣΤΟΥΛΑ & ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΛΥΜΠΙΡΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΟΥΠΑΚΙΩΤΗΣ

ΟΙ ΕΓΓΟΝΟΙ:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΜΙΧΑΛΗΣ

Η ΔΙΣΕΓΓΟΝΗ

ΟΙ ΑΝΕΨΙΟΙ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

--------------------