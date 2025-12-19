Εξαφάνιση 33χρονου στα Χανιά: Ένοχος ο 54χρονος «ερευνητής» για απάτη

Ποινή φυλάκισης 2,5 ετών και χρηματικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο στον 54χρονο από τα Χανιά, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τον εμπαιγμό και την απόπειρα εξαπάτησης στην υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου ιατρού Αλέξη Τσικόπουλου.

Παράλληλα, το δικαστήριο διέταξε την οριστική αφαίρεση και δήμευση των ψηφιακών του συσκευών, καθώς και την καταβολή 400 ευρώ για δικαστικά έξοδα, ενώ αποφασίστηκε η έφεση να διαθέτει ανασταλτική ισχύ.

Ο κατηγορούμενος δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και η έδρα απέρριψε μια ιατρική βεβαίωση από ιδιώτη γιατρό που προσκόμισε, με αποτέλεσμα η ετυμηγορία να εκδοθεί ερήμην του. Αξίζει να σημειωθεί πως η νομική του εκπρόσωπος παραιτήθηκε από την υπεράσπιση πριν ξεκινήσει η εκδίκαση.

Τι είπε η μητέρα του 33χρονου γιατρού

Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, η μητέρα του αγνοούμενου γιατρού του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ο οποίος δεν έχει δώσει σημεία ζωής από τις 7 Δεκεμβρίου, περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο ο 54χρονος παρουσιάστηκε ως «ερευνητής». Η ίδια, εργαστηριακή γιατρός στο επάγγελμα, κατέθεσε: «Πάνω στον πόνο μας πιστέψαμε αυτά που μας έλεγε». Η γυναίκα έχει μεταβεί από τη Θεσσαλονίκη στην Κρήτη για να εποπτεύει τις προσπάθειες των αρχών.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, ο καταδικασθείς ισχυρίστηκε ότι μπορούσε να βρει τον γιο της, υποδεικνύοντας μάλιστα συγκεκριμένες τοποθεσίες στην αστυνομία, οι οποίες ερευνήθηκαν χωρίς κανένα αποτέλεσμα. Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αξίωσή του για ένα δείγμα μαλλιών του 33χρονου, με το επιχείρημα ότι «κάθε άνθρωπος διαθέτει μια ταυτότητα κβαντικής μηχανικής με μοναδικό αριθμό».

Πώς αποκαλύφθηκε η απάτη

Η οικονομική συμφωνία που είχε συναφθεί προέβλεπε αμοιβή 5.000 ευρώ και επιπλέον 1.000 ευρώ για διάφορες δαπάνες, για τα οποία είχε συνταχθεί ένα ανεπίσημο έγγραφο. Η αποκάλυψη της απάτης έγινε την προηγούμενη Τρίτη από τις Αρχές, ενώ ο ίδιος ο 54χρονος την κάλεσε τηλεφωνικά για να της ανακοινώσει ότι συνελήφθη.

Στη δικογραφία περιλαμβάνεται και η γραπτή μαρτυρία του Ιωάννη Σγούρου, επικεφαλής της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, η οποία αναφέρει πως ο κατηγορούμενος είχε κατασκευάσει ένα πλήρες «cover story» ως πραγματογνώμονας, επικαλούμενος τη χρήση δορυφορικών μέσων εντοπισμού. Είχε μάλιστα ορίσει συντεταγμένες και δύο σημεία –ένα στην περιοχή της Σούδας και ένα σε ακατοίκητο κτίριο στη Χαλέπα– τα οποία αποδείχθηκαν λανθασμένα.

Στην τελική του τοποθέτηση, ο εισαγγελέας υπογράμμισε ότι «προέκυψε σαφώς η τέλεση του αδικήματος της τελεσθείσας απάτης, όχι κατ’ εξακολούθηση». Συμπλήρωσε μάλιστα ότι η άρνηση του 54χρονου να δώσει επεξηγήσεις στη μητέρα, προβάλλοντας προσχήματα για την προστασία δεδομένων, αποτελούσε ισχυρό αποδεικτικό στοιχείο του δόλου του.