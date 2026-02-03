Πάτρα: «Άγχος εξετάσεων και Σύνδρομο Tourette & Διαταραχές τικ, ως ξεχωριστές προκλήσεις»

Επιμορφωτική Διαδικτυακή Συνάντηση από τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών
Τα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών σας προσκαλούν στην Επιμορφωτική Διαδικτυακή Συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 (17.30-19.30) με θέμα:
«Άγχος εξετάσεων και Σύνδρομο Tourette & Διαταραχές τικ, ως ξεχωριστές προκλήσεις».
Πληροφορίες για τον τρόπο σύνδεσης καθώς και για το πρόγραμμα θα βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο, στον οποίο μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας:
https://forms.gle/grrLtXwMSjY9tsCY9
