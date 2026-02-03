Στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων η απόφαση για την ειδικότητα Μηχανικών Αεροσκαφών στο 2ο ΕΠΑΛ

Αύριο, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026, το Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων καλείται να λάβει μια απόφαση με ουσιαστικό εκπαιδευτικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα: τη στήριξη της λειτουργίας της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών» στο 2ο ΕΠΑΛ Πατρών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου ΕΠΑΛ Πατρών σε ανακοίνωσή του αναφέρει: "Πρόκειται για μια σύγχρονη και απολύτως αναγκαία ειδικότητα, ενταγμένη στον Τομέα Μηχανολογίας των ΕΠΑΛ, η οποία προσφέρει στους μαθητές εξειδικευμένες γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο και δυναμικό κλάδο, αυτόν της αεροπορικής τεχνικής.

Η πρόταση έχει ήδη εγκριθεί από τις αρμόδιες εκπαιδευτικές αρχές, πληροί όλες τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις και υποστηρίζεται από τη Διεύθυνση του 2ου ΕΠΑΛ Πατρών, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και από σημαντικό αριθμό μαθητών που εκφράζουν έντονο ενδιαφέρον να την επιλέξουν.

Η στήριξη του Δήμου Πατρέων δεν αποτελεί μια απλή τυπική διαδικασία. Είναι μια ξεκάθαρη πολιτική και κοινωνική επιλογή, που αφορά το δικαίωμα των νέων στην ποιοτική τεχνική εκπαίδευση, τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και τη δημιουργία πραγματικών επαγγελματικών προοπτικών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου ΕΠΑΛ Πατρών ζητά την άμεση έγκριση και την έκδοση ψηφίσματος υποστήριξης, ώστε η ειδικότητα να λειτουργήσει χωρίς καθυστερήσεις και εμπόδια.

Γιατί η εκπαίδευση οφείλει να κοιτά μπροστά.

Γιατί οι δεξιότητες πρέπει να έχουν αντίκρισμα.

Γιατί οι νέοι της Πάτρας αξίζουν επιλογές για το αύριο".