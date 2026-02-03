Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του- ΦΩΤΟ

Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών έκοψε τ...

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου

Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του με τη συμμετοχή μελών και φίλων.
 
Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει τα εξής:

Μαζική ήταν η συμμετοχή των μελών και φίλων του Ελληνο – Καναδικού Ομίλου Πατρών, για του Καναδούς υπηκόους που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.

Η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της πραγματοποιήθηκε στο Καφέ Κουκουβάγια, το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.

Φώτο Νο 1 το Διοικητικό συμβούλιο: Ξεριζωτής Οδυσσέας Πρόεδρος, Καραδήμας Λαμπρός  Αντιπρόεδρος, Αγγελόπουλος Γεώργιος Γενικός Γραμματέας, Νικολόπουλος Γεώργιος Ταμίας, Κάπελας Ανδρέας μέλος. 

Ειδήσεις Τώρα

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Πιάνουν δουλειά τα σκαπτικά για την απομάκρυνση χωμάτων και βραχωδών υλικών

FT: Ουκρανία, Ευρώπη και ΗΠΑ συμφώνησαν σε σχέδιο εφαρμογής εκεχειρίας

Πάτρα: Νέα επικίνδυνη αποκόλληση υλικών από εγκαταλελειμμένο κτίριο στην οδό Κορίνθου

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πάτρας Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ειδήσεις