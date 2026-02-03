Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του- ΦΩΤΟ

Την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου
Ο Ελληνο-Καναδικός Όμιλος Πατρών έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του με τη συμμετοχή μελών και φίλων.
Η ανακοίνωση του Ομίλου αναφέρει τα εξής:
Μαζική ήταν η συμμετοχή των μελών και φίλων του Ελληνο – Καναδικού Ομίλου Πατρών, για του Καναδούς υπηκόους που διαμένουν στην Πάτρα και στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδος.
Η κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας της πραγματοποιήθηκε στο Καφέ Κουκουβάγια, το βράδυ της Κυριακής 1 Φεβρουαρίου 2026.
Φώτο Νο 1 το Διοικητικό συμβούλιο: Ξεριζωτής Οδυσσέας Πρόεδρος, Καραδήμας Λαμπρός Αντιπρόεδρος, Αγγελόπουλος Γεώργιος Γενικός Γραμματέας, Νικολόπουλος Γεώργιος Ταμίας, Κάπελας Ανδρέας μέλος.
