Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό: Πιάνουν δουλειά τα σκαπτικά για την απομάκρυνση χωμάτων και βραχωδών υλικών

Ρήγμα 200 μέτρων κατέγραψε η κάμερα

Κατολίσθηση στην Ιόνια Οδό έχει προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία, καθώς ένα τεράστιο ρήγμα μήκους περίπου 200 μέτρων έχει κόψει στα δύο μια ολόκληρη πλαγιά. Το σοβαρό φαινόμενο σημειώθηκε στο 127ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου στο ύψος της Συκούλας, στα όρια των νομών Άρτας και Αιτωλοακαρνανίας, και έχει προκαλέσει εκτεταμένη κατάληψη του οδοστρώματος από χιλιάδες κυβικά μέτρα χωμάτων και βραχωδών υλικών. Σύμφωνα με την ΕΡΤ έχουν ξεκινήσει οι εργασίες από τα συνεργεία της Νέας Οδού. Αφαιρούν τις προστατευτικές μπάρες με σκοπό να ανοίξει το ένα ρεύμα κυκλοφορίας αρχικά.

<div style="width: 100%; aspect-ratio: 16/9;"> <iframe style="width:100%; height:100%;" allow="encrypted-media; accelerometer; autoplay; clipboard-write; gyroscope; picture-in-picture; payment" allowfullscreen frameborder="0" scrolling="no" loading="lazy" referrerpolicy="unsafe-url" src="https://player.glomex.com/integration/1/integration.html?integrationId=40599z13jy9s79xo&playlistId=v-dg5540r20n29" ></iframe> </div>

Πως διεξάγεται η κυκλοφορία Στη δημοσιότητα δόθηκε απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α Ακαρνανίας, Ταξίαρχου, Κοσμά Παπαγρίβα για διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού», από τον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως τον Α/Κ Άρτας ( χ/θ 140+891), αμφίπλευρα, λόγω κατολίσθησης σε όρυγμα περί την χ/θ 128+400. Η απόβαση προβλέπει: Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», της περιοχής ευθύνης μας, ήτοι την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, από τον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως τον Α/Κ Άρτας (140+891), αμφίπλευρα, Όλα τα οχήματα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», με κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται μέσω του Α/Κ Αμφιλοχίας, μέσω της εναλλακτικής διαδρομής της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, παρακαλείται για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες.

Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας. Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 13.00΄ ώρα της Δευτέρας 02.02.2026, και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 3861/2010, 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την πλήρη αποκατάσταση της οδού.  Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.