Σε προκατασκευασμένα και ακατάλληλα κτήρια οι μαθητές του Αγίου Βασιλείου – Παρέμβαση του Γρηγόρη Βασιλόπουλου

Στη συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Πατρέων, που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τετάρτη, ο δημοτικός σύμβουλος της παράταξης « Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Γρηγόρης Βασιλόπουλος, φέρνει το χρόνιο και σοβαρό ζήτημα των ακατάλληλων σχολικών υποδομών στον Άγιο Βασίλειο.

Με την ερώτησή του, ο κ. Βασιλόπουλος αναδεικνύει την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί εδώ και χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Αγίου Βασιλείου, όπου μαθητές και εκπαιδευτικοί στεγάζονται σε πρόχειρες και ακατάλληλες εγκαταστάσεις, χωρίς στοιχειώδεις υποδομές ασφάλειας και λειτουργικότητας. Παρά τις εγκρίσεις που έχουν δοθεί από το 2018, αλλά και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2023 για την κατασκευή νέου σχολικού συγκροτήματος, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία ουσιαστική πρόοδος, ενώ παραμένουν αναπάντητα τα αιτήματα των σχολικών κοινοτήτων και των συλλόγων γονέων.

Η ερώτηση του κ. Βασιλόπουλου έχει ως εξής:

«Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις των δύο σχολικών μονάδων στον Άγιο Βασίλειο ήταν και παραμένουν εντελώς ακατάλληλες για τη φιλοξενία μικρών μαθητών και του διδακτικού προσωπικού.

Εν έτει 2026, προκατασκευασμένες αίθουσες που στεγάζουν τάξεις, επικίνδυνοι αύλειοι χώροι, εξωτερικές τουαλέτες, ανυπαρξία χώρου εκδηλώσεων και κοινό προαύλιο με τον Ιερό Ναό συνθέτουν μια εικόνα που δεν συνάδει με σύγχρονες και ασφαλείς σχολικές υποδομές.

Με την υπ’ αριθμ. 85290/Α2/24-5-2018 απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Παιδείας, εγκρίθηκαν τα κτηριολογικά προγράμματα του 10θέσιου Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου, δυναμικότητας 180 μαθητών, και του 2θέσιου Νηπιαγωγείου, δυναμικότητας 50 νηπίων, στην Κοινότητα Αγίου Βασιλείου της Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο της ανέγερσης νέου σχολικού συγκροτήματος στην περιοχή Πλατάνι. Η ίδια απόφαση πρωτοκολλήθηκε στον Δήμο Πατρέων με αριθμό πρωτοκόλλου Α/2453.

Τον Ιούνιο του 2023 εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πατρέων η κατασκευή του νέου κτηρίου και παραδόθηκε ο σχετικός φάκελος, μαζί με τη γεωτεχνική μελέτη, στην αρμόδια υπηρεσία της ανώνυμης εταιρείας «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» (ΚΤΥΠ).

Παρόλα αυτά, ενώ στον προϋπολογισμό του Δήμου Πατρέων για τα έτη 2024 και 2025 –και προφανώς και για το 2026– υπάρχει σχετικός κωδικός για την κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος, ο Δήμος Πατρέων δεν έχει απαντήσει μέχρι σήμερα σε σχετικές έγγραφες ερωτήσεις της Διεύθυνσης του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Βασιλείου, της Διεύθυνσης του Νηπιαγωγείου Αγίου Βασιλείου και των αντίστοιχων Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων, από τις 17/09/2024.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται η Δημοτική Αρχή:

Έχει λάβει γνώση από την «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαδικασίες για την κατασκευή του σχολικού συγκροτήματος;

Ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχουν γίνει από την πλευρά του Δήμου Πατρέων ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες κατασκευής του σχολείου;

Ποιο είναι το προβλεπόμενο κόστος κατασκευής του έργου;

Για ποιον λόγο δεν έχει δοθεί καμία απάντηση στα έγγραφα ερωτήματα των διευθύνσεων των σχολικών μονάδων και των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων;»