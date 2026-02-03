Ιόνια Οδός: Γιατί έγινε η κατολίσθηση- Τι λέει ο Ευθ. Λέκκας- Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης

Σύμφωνα με τον καθηγητή το φαινόμενο θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες καθώς έχουν μετακινηθεί 200.000 κυβικά μέτρα από τα ανάντι της Ιονίας Οδού που είναι ένας γεωλογικό σχηματισμός ευάλωτος στις κατολισθήσεις
Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ιονίας Οδού μεταξύ Άρτας και Αμφιλοχίας, όπου χθες, Δευτέρα, σημειώθηκε κατολίσθηση. Παράλληλα, ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας ανέλυσε τα αίτια του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι οφείλεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι καθίστανται ιδιαίτερα ασταθείς όταν απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες νερού.
Λέκκας: Η αποκατάσταση του έργου θα αργήσει
Σύμφωνα με τον καθηγητή Λέκκα, το φαινόμενο θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες καθώς έχουν μετακινηθεί 200.000 κυβικά μέτρα από τα ανάντι της Ιονίας Οδού που είναι ένας γεωλογικό σχηματισμός ευάλωτος στις κατολισθήσεις».
Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «αυτοί οι σχηματισμοί έχουν την ιδιότητα μόλις προσροφούν νερό να χάνουν τη συνοχή τους και κατολισθαίνουν ειδικά όταν έχουν να κάνουν με μεγάλες κλίσεις. Εδώ έχουμε μια λασποροή που συνοδεύεται από σταθερούς γεωλογικούς σχηματισμούς και βλέπουμε ότι πάρα τα έργα, αυτά δεν λειτούργησαν, ήθελε πιο δραστικά».
«Έχει σημασία εξειδικευμένοι γεωλόγοι να χαρτογραφούν πλήρως τις περιοχές πριν την έναρξη των έργων γιατί μετά το κόστος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλο» πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, ο οποίος εκτίμησε ότι «η αποκατάσταση θα αργήσει γιατί πρέπει να γίνουν καινούργιες γεωτρητικές εργασίες και υπολογισμοί ώστε να διαμορφωθεί το νέο πρανές και να γίνουν νέα έργα για να μην έχουμε πρόβλημα ξανά στο μέλλον».
«Το θετικό είναι ότι δεν επηρεάστηκε το οδόστρωμα πράγμα που σημαίνει ότι το υπόβαθρό του είναι σταθερό και έχουν πειραχτεί μόνο οι πλαγιές» κατέληξε ο καθηγητής Γεωλογίας προσθέτοντας ότι «σίγουρα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν πριν από 20 χρόνια με διαφορετικές συνθήκες».
Πώς διεξάγετι η κυκλοφορία
Στη δημοσιότητα δόθηκε απόφαση του Διευθυντή της Δ.Α Ακαρνανίας, Ταξίαρχου, Κοσμά Παπαγρίβα για διακοπή κυκλοφορίας στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της «Ιόνιας Οδού», από τον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως τον Α/Κ Άρτας ( χ/θ 140+891), αμφίπλευρα, λόγω κατολίσθησης σε όρυγμα περί την χ/θ 128+400.
Η απόβαση προβλέπει:
Την εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», της περιοχής ευθύνης μας, ήτοι την ολική διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου της ΙΟΝΙΑΣ ΟΔΟΥ, από τον Α/Κ Αμφιλοχίας (χ/θ 106+197) έως τον Α/Κ Άρτας (140+891), αμφίπλευρα,
Όλα τα οχήματα που κινούνται στον αυτοκινητόδρομο της «Ιόνιας Οδού», με κατεύθυνση από Αντίρριο προς Ιωάννινα, θα εκτρέπονται μέσω του Α/Κ Αμφιλοχίας, μέσω της εναλλακτικής διαδρομής της Εθνικής Οδού Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνση Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, παρακαλείται για τοποθέτηση κατάλληλης σήμανσης, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες σχετικές μελέτες.
Επιπλέον, με μέριμνα της εταιρείας «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.» / Διεύθυνσης Λειτουργίας Αυτοκινητοδρόμων, να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, κινητά και σταθερά VMS κ.λπ.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλής και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.
Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 13.00΄ ώρα της Δευτέρας 02.02.2026, και ύστερα από την δημοσίευσή της στον ιστότοπο του προγράμματος Διαύγεια, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 του ν. 3861/2010, 111 του ν. 5209/2025 Κ.Ο.Κ. και την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και έως την πλήρη αποκατάσταση της οδού.
Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 5209/2025 (ΦΕΚ 100/13.06.2025), «Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και άλλες διατάξεις». Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.
