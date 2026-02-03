Ιόνια Οδός: Γιατί έγινε η κατολίσθηση- Τι λέει ο Ευθ. Λέκκας- Ξεκίνησαν οι εργασίες αποκατάστασης

Ξεκίνησαν οι παρεμβάσεις για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας στο τμήμα της Ιονίας Οδού μεταξύ Άρτας και Αμφιλοχίας, όπου χθες, Δευτέρα, σημειώθηκε κατολίσθηση. Παράλληλα, ο καθηγητής Γεωλογίας Ευθύμιος Λέκκας ανέλυσε τα αίτια του φαινομένου, επισημαίνοντας ότι οφείλεται σε γεωλογικούς σχηματισμούς οι οποίοι καθίστανται ιδιαίτερα ασταθείς όταν απορροφήσουν μεγάλες ποσότητες νερού.



Λέκκας: Η αποκατάσταση του έργου θα αργήσει

Σύμφωνα με τον καθηγητή Λέκκα, το φαινόμενο θα είναι σε εξέλιξη τις επόμενες εβδομάδες καθώς έχουν μετακινηθεί 200.000 κυβικά μέτρα από τα ανάντι της Ιονίας Οδού που είναι ένας γεωλογικό σχηματισμός ευάλωτος στις κατολισθήσεις».

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ «αυτοί οι σχηματισμοί έχουν την ιδιότητα μόλις προσροφούν νερό να χάνουν τη συνοχή τους και κατολισθαίνουν ειδικά όταν έχουν να κάνουν με μεγάλες κλίσεις. Εδώ έχουμε μια λασποροή που συνοδεύεται από σταθερούς γεωλογικούς σχηματισμούς και βλέπουμε ότι πάρα τα έργα, αυτά δεν λειτούργησαν, ήθελε πιο δραστικά».

«Έχει σημασία εξειδικευμένοι γεωλόγοι να χαρτογραφούν πλήρως τις περιοχές πριν την έναρξη των έργων γιατί μετά το κόστος αποκατάστασης είναι πολύ μεγάλο» πρόσθεσε ο κ. Λέκκας, ο οποίος εκτίμησε ότι «η αποκατάσταση θα αργήσει γιατί πρέπει να γίνουν καινούργιες γεωτρητικές εργασίες και υπολογισμοί ώστε να διαμορφωθεί το νέο πρανές και να γίνουν νέα έργα για να μην έχουμε πρόβλημα ξανά στο μέλλον».



«Το θετικό είναι ότι δεν επηρεάστηκε το οδόστρωμα πράγμα που σημαίνει ότι το υπόβαθρό του είναι σταθερό και έχουν πειραχτεί μόνο οι πλαγιές» κατέληξε ο καθηγητής Γεωλογίας προσθέτοντας ότι «σίγουρα είναι πιο έντονα τα καιρικά φαινόμενα, τα έργα αυτά σχεδιάστηκαν πριν από 20 χρόνια με διαφορετικές συνθήκες».



