Πάτρα: Βραδιά γνώσης και ελληνικής ιατρικής αριστείας στο Αρχαιολογικό Μουσείο- ΦΩΤΟ

Μια βραδιά γνώσης έζησε η Πάτρα στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, όπου πλήθος συμπολιτών είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει δύο εξέχουσες προσωπικότητες της ιατρικής επιστήμης διεθνούς κύρους, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

"Ο κορυφαίος στις μεταμοσχεύσεις Ανδρέας Τζάκης και ο διακεκριμένος χειρουργός Γιάννης Σπηλιώτης απέδειξαν από το βήμα πως η κορυφή κατακτάται μόνο με συστηματική δουλειά που μετατρέπει το ταλέντο σε αριστεία και πως η επιστήμη μπορεί να επικοινωνεί με τον άνθρωπο και να αγγίζει την ψυχή του.

Ο Ανδρέας Τζάκης αναφέρθηκε με απλότητα και αλήθεια στη διαδρομή προς την κορυφή περιγράφοντας την προσπάθεια που έκανε για να βρεθεί στην Αμερική την οποία χαρακτήρισε ως χώρα των ευκαιριών και παγκόσμιο κέντρο της ιατρικής επισημαίνοντας ότι ποτέ δεν αποχωρίστηκε τις αρχές και τις αξίες της πατρίδας του.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σπηλιώτης απέδειξε για ακόμη μία φορά το ταλέντο του να εκλαϊκεύει τις επιστημονικές γνώσεις και να τις κάνει προσιτές στο κοινό μιλώντας για τη σχέση τέχνης και ιατρικής για τον τρόπο που η τέχνη περιγράφει τον θάνατο και για τη δύναμή της να θεραπεύει την ψυχή.

Κατά την ομιλία του ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος μίλησε για την αξία των Ελλήνων επιστημόνων στην παγκόσμια κοινότητα εξήρε το έργο τους έκανε εκτενή αναφορά στην πορεία τους και τόνισε την ουσιαστική συμβολή του καθενός αλλά και τη συνολική διαδρομή όλων μαζί που προβάλλει την Ελλάδα της αξιοσύνης της προσπάθειας και της διεθνούς αναγνώρισης.

Ενώ η Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Άννα Μαστοράκου, κατά τον χαιρετισμό της αναφέρθηκε στην πρώτη συνεδρίαση του ΠΟΥ με επίκεντρο την ΠΔΕ και ειδικότερα την Πάτρα, τα βήματα που γίνονται στην ιατρική με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης και τις νέες μεθόδους, εξήρε το έργο των καλεσμένων γιατρών και αναφέρθηκε στην εν γένει πορεία τους !

Στην εκδήλωση μεταξύ άλλων παρευρέθηκαν ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ και γιατρός Ανδρέας Παναγιωτόπουλος ο πρώην πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Σταμάτης Αλαχιωτης, ο πρόεδρος του Rotary Κωστής Παλαμάς Χρήστος Ασημακόπουλος ο Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Παύλος Μπακογιάννης Ιπποκράτης Παπαδάτος, η πρώην πρόεδρος του Σοροπτιμιστικού συλλόγου Δανιηλις Δήμητρα Χρυσανθοπούλου ο καθηγητής φαρμακευτικής Γιάννης Ματσούκας και ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Κώστας Χρυσανθόπουλος.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Τράπεζας της Ελλάδος γεγονός που ανέδειξε τον θεσμικό και παιδευτικό χαρακτήρα της βραδιάς.

Χορηγοί ήταν η ΙΑΣΙΣ και το Εν Λόγω που συνέβαλαν ουσιαστικά στην επιτυχή διοργάνωση και στην προβολή της ελληνικής ιατρικής αριστείας.

Τον συντονισμό της βραδιάς είχε ο τηλεοπτικός παραγωγός Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Το Πατρινοραμα και το Inner Wheel και η πρόεδρος του Μαρία Ασημακοπούλου με την ενεργή συμβολή τους, έδωσαν στους πολίτες την ευκαιρία να απολαύσουν από κοντά σπουδαίους επιστήμονες των οποίων η φήμη έχει ξεπεράσει τα σύνορα της χώρας μας.

Το κοινό μήνυμα της βραδιάς υπήρξε σαφές. Η ελληνική ιατρική εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσει παγκόσμιο διαβατήριο αριστείας και η κορυφή κατακτάται μόνο με γνώση ήθος και αδιάκοπη προσπάθεια.

Η πόλη έχει ανάγκη να παρουσιάζει στη νέα γενιά τα σωστά πρότυπα την άλλη Ελλάδα της αξιοσύνης της επιμονής και της διεθνούς αναγνώρισης.

Το αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου φιλοξένησε μια σημαντική βραδιά με σπουδαίες ομιλίες από κορυφαίους επιστήμονες που μίλησαν όχι μόνο για την επιστήμη αλλά και για το συναρπαστικό ταξίδι του ανθρώπου που διεκδικεί την αριστεία".