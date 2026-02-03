Την πρωτοχρονιάτικη πίτα της έκοψε η Karlos Enterprises- ΦΩΤΟ

Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου η Karlos Enterprises έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Μόνο που αυτή η φράση δεν αρκεί για να περιγράψει την ενέργεια, τη συγκίνηση και την ομαδικότητα που χαρακτήρισαν αυτή τη βραδιά στον χώρο του W, στο Ρίο.

Με αφορμή το καλωσόρισμα της νέα χρονιάς, τα στελέχη και οι εργαζόμενοι της εταιρίας από όλα τα μέρη της Ελλάδας, όπου η Karlos διατηρεί γραφεία και αποθηκευτικές εγκαταστάσεις – Πάτρα, Βόλο, Ασπρόπυργο, Θεσσαλονίκη, Πειραιά – συναντήθηκαν για να θυμηθούν την ιστορία 60 ετών της εταιρίας και να γιορτάσουν μια σημαντική επέτειο: 35 χρόνια στον χώρο της μπανάνας.

