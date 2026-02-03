Πλατεία Όλγας: Το πολύπαθο σιντριβάνι αποκαθίσταται υπό την εποπτεία της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων

Εντός του Φεβρουαρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης του σιντριβανιού της πλατείας Όλγας, στην Πάτρα, το οποίο φέρει το γλυπτό της Νύμφης με το κέρας της Αμάλθειας.

Πρόκειται για έργο του 19ου αιώνα, δημιουργία του Γάλλου γλύπτη Πιέρ Λουασόν, το οποίο έχει υποστεί σημαντικές φθορές και βανδαλισμούς με την πάροδο των χρόνων.

Η συντήρηση του σιντριβανιού εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ανάπλασης της πλατείας Όλγας και θα πραγματοποιηθεί υπό την εποπτεία της Εφορείας Νεοτέρων Μνημείων. Οι εργασίες θα εκτελεστούν από εξειδικευμένους συντηρητές έργων τέχνης του Υπουργείου Πολιτισμού.

Για το χρονοδιάγραμμα του έργου, μιλώντας στο thebest.gr, ο Αντιδήμαρχος Έργων και Υποδομών, Παναγιώτης Μελάς, αναφέρει: «Η συντήρηση του σιντριβανιού εντάσσεται στο ευρύτερο έργο ανάπλασης της πλατείας Όλγας. Οι εργασίες θα ξεκινήσουν, μέσα στον Φλεβάρη. Ήδη ο συντηρητής, έχει ξεκινήσει να εξετάζει τα απαραίτητα υλικά, καθώς τα μάρμαρα που θα χρησιμοποιηθούν είναι πολύ συγκεκριμένα».

Σε τι φάση βρίσκεται η ανακατασκευή υπολοίπων σιντριβανιών

Την ίδια ώρα, σε εξέλιξη βρίσκεται και ο σχεδιασμός για την ανακατασκευή και αναβάθμιση δέκα ακόμη σιντριβανιών σε κεντρικά σημεία της πόλης. Μετά την έγκριση της σχετικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή, τον Οκτώβριο του 2025, άνοιξε ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου.

Όπως επισημαίνει ο κ. Μελάς, «Την ερχόμενη εβδομάδα θα συζητηθεί το τεχνικό πρόγραμμα και τα ανταποδοτικά, οπότε δεν έχουμε ακόμα τον προϋπολογισμό για να ξεκινήσουμε. Η μελέτη, ωστόσο, είναι έτοιμη».

Η μελέτη αφορά τα σιντριβάνια των Υψηλών Αλωνίων, της πλατείας Εθνικής Αντίστασης, της πλατείας Αγίας Σοφίας, της οδού Όθωνος Αμαλίας, της πλατείας Ομόνοιας, της πλατείας Μαρούδα, της πλατείας Μπακογιάννη (Λάγγουρα), στο Προάστειο και στο Ακταίον. Σημειώνεται ότι τα τρία σιντριβάνια του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων έχουν ήδη ανακατασκευαστεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 520.000 ευρώ και περιλαμβάνει την πλήρη ανακαίνιση των σιντριβανιών με νέα υλικά, τη στεγανοποίηση των δεξαμενών, την εγκατάσταση νέων μηχανολογικών συστημάτων με αισθητήρες και αυτοματισμούς των πιδάκων νερού, καθώς και την τοποθέτηση φωτισμού LED.