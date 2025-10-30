Πάτρα: Ποια σιντριβάνια αναβαθμίζει ο Δήμος- Η εντυπωσιακή παρέμβαση στα Ψηλά Αλώνια

Ο Δήμος Πατρέων προχωρά στην ανακατασκευή και αναβάθμιση δέκα σιντριβανιών σε κεντρικά σημεία της πόλης, με στόχο , όπως τονίζει στην ανακοίνωσή του, τη βελτίωση της αισθητικής εικόνας και τη δημιουργία πιο ελκυστικών δημόσιων χώρων για τους πολίτες και τους επισκέπτες.

Με την έγκριση της σχετικής μελέτης από τη Δημοτική Επιτροπή που έγινε πρόσφατα, ανοίγει ο δρόμος για τη δημοπράτηση του έργου εντός του 2026. Η μελέτη που διενεργήθηκε από τη Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού Έργου, είναι συνολικού προϋπολογισμού 520.000,00 ευρώ και περιλαμβάνει:

- Την πλήρη ανακαίνιση με νέα υλικά και στεγανοποίηση των δεξαμενών

- Την εγκατάσταση νέων μηχανολογικών εγκαταστάσεων με αισθητήρες και αυτοματισμούς των πιδάκων νερού

- Την τοποθέτηση φωτισμού led

Πρόκειται για τα σιντριβάνια: Υψηλών Αλωνίων, πλατεία Εθνικής Αντίστασης, πλατεία Αγίας Σοφίας, Όθωνος Αμαλίας, πλατεία Ομόνοιας, πλατεία Μαρούδα, πλατεία Μπακογιάννη (Λάγγουρα), Προάστειο, Ακταίον.

Τα τρία σιντριβάνια του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων έχουν ήδη ανακατασκευαστεί.

Ιδιαίτερα ξεχωριστό αναμένεται να είναι το μεγάλο σιντριβάνι της πλατείας των Υψηλών Αλωνίων, όπου προβλέπονται πίδακες νερού μεταβλητού ύψους έως 2,50 μέτρα και διαφόρων συνδυασμών καθώς και εφέ φωτισμού που θα δίνουν ένα σύνθετο εντυπωσιακό θέαμα.

Η διαχείριση και παρακολούθηση όλων των σιντριβανιών θα γίνεται απομακρυσμένα καθώς θα διαθέτουν ηλεκτρονική συσκευή προγραμματισμού με WIFI.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Πατρέων Κώστας Πελετίδης τονίζει: « Με τις παρεμβάσεις αυτές δίνουμε νέα ζωή στα σιντριβάνια της πόλης μας προσφέροντας στους πολίτες όμορφα και λειτουργικά σημεία ξεκούρασης και αναψυχής. Με τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη την πόλη, τις παρεμβάσεις του Δήμου σε σιντριβάνια και πράσινο αναβαθμίζουμε ουσιαστικά τους δημόσιους χώρους.

Η προσπάθειά μας θα ολοκληρωθεί με την υιοθέτηση νέων κανονισμών λειτουργίας που θα έχουν ως στόχο την προστασία του δημόσιου χώρου με την οριοθέτηση των υποχρεώσεων Δήμου και κατοίκων. Μόνο με τη συνεργασία όλων μας θα αποκτήσουμε την πόλη που επιθυμούμε».

ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Για την αποκατάσταση των σιντριβανιών της Πλατείας Γεωργίου, σύμφωνα με την ενημέρωση από το Τμήμα Μελετών και Αναστήλωσης Μνημείων, Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων του Υπουργείου Πολιτισμού (αρ. πρωτ. 398061/17/10/2025) σύντομα θα ξεκινήσουν οι εργασίες συντήρησης των σιντριβανιών και των φανοστατών της Πλατείας Γεωργίου Α’ καθώς και του σιντριβανιού της Πλατείας Όλγας όπως περιγράφονται στην μελέτη συντήρησης του ΥΠΠΟ.

Την ανακατασκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων των σιντριβανιών της πλατείας Γεωργίου θα κάνει ο Δήμος Πατρέων.