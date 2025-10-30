Πάτρα: Οι αγρότες πήγαν Περιφέρεια- Τι διεκδικούν, για τι προειδοποιούν

"Ζέσταναν" τις μηχανές
Σε κινητοποίηση στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα προχώρησαν νωρίτερα σήμερα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας.
Αιχμή του δόρατος, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η ευλογιά στα αιγοπρόβατα και η στήριξη των πυρόπληκτων.
Οι παραγωγοί δηλώνουν αποφασισμένοι να διεκδικήσουν άμεσες λύσεις για τα οικονομικά αδιέξοδα που αντιμετωπίζουν λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών στα προϊόντα, των καθυστερημένων επιδοτήσεων και των ανεπαρκών αποζημιώσεων από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.
Οι αγρότες κάνουν λόγο για «κοροϊδία και εγκατάλειψη» από την Πολιτεία, καταγγέλλοντας πως τα προβλήματα οξύνονται από τα σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις «ανοιχτές τιμές» στη σταφίδα και την ανεξέλεγκτη κατάσταση στις πληρωμές των παραγωγών.
Παράλληλα, τονίζουν πως τα ελλιπή μέτρα για την ευλογιά στη Δυτική Αχαΐα έχουν οδηγήσει δεκάδες κτηνοτρόφους σε απόγνωση, ζητώντας ουσιαστικές αποζημιώσεις και εμβολιασμό των ζώων.
Οι βασικές διεκδικήσεις τους περιλαμβάνουν:
Άμεση καταβολή όλων των επιδοτήσεων χωρίς καθυστερήσεις.
Δίκαιες αποζημιώσεις για παραγωγούς και κτηνοτρόφους.
Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνει το 100% των ζημιών.
Πλήρη καταγραφή και αποζημίωση των πυρόπληκτων και πλημμυροπαθών.
Απόδοση πολιτικών και ποινικών ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
"Παρόλο που δεν έχουμε τελειώσει με το φαινόμενο, οριοθετημένη είναι η νόσος της ευλογιάς στην περιοχή της Λακκόπετρας και των γύρω κοινοτήτων" ανέφερε σε δηλώσεις του μεταξύ άλλων ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης Ανδρέας Φίλιας που μαζί με τον Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη παρέλαβαν τα αιτήματα των αγροτών.
Πρόσθεσε επίσης ότι δεν εφυσυχάζουν.
