Πανεπιστήμιο Πατρών: Προς διαγραφή 20.000 «αιώνιοι» φοιτητές- Ξεκινά η διαδικασία- Το 1966 ο παλιότερος εγγεγραμμένος!

Από τους περίπου 20.000 φοιτητές που παραμένουν εγγεγραμμένοι στο Πανεπιστήμιο Πατρών χωρίς να έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μόλις 850 έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να πάρουν το πτυχίο τους, λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η διαδικασία διαγραφής των λεγόμενων «αιώνιων φοιτητών».

«Όλα είναι έτοιμα ώστε η εφαρμογή του νόμου να προχωρήσει κανονικά», δηλώνει στο thebest.gr ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, σημειώνοντας πως η διαδικασία θα ξεκινήσει τον Νοέμβριο και θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου 20.000 φοιτητές πρόκειται να διαγραφούν φέτος:

* 15.000 προέρχονται από τα πρώην ΤΕΙ που εντάχθηκαν στο Πανεπιστήμιο το 2019,

* ενώ 5.000 ανήκουν στο ίδιο το Πανεπιστήμιο Πατρών, με τον παλαιότερο εγγεγραμμένο φοιτητή να χρονολογείται από το 1966.

Όπως εξηγεί ο κ. Μπούρας, μόνο γύρω στους 850 φαίνεται να πληρούν τα κριτήρια του νόμου για να διατηρήσουν το δικαίωμα ολοκλήρωσης των σπουδών τους. «Αυτό σημαίνει ότι τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να έχουν συμμετάσχει σε δύο εξεταστικές περιόδους και να έχουν περάσει μαθήματα που αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 70% των πιστωτικών μονάδων. Επιπλέον, μπορούν να εξαιρεθούν όσοι επικαλούνται σοβαρούς ιατρικούς λόγους, όπως προβλέπεται από το νόμο», αναφέρει.

Ο Πρύτανης εκτιμά ότι τελικά θα παραμείνουν ενεργοί λιγότεροι από 900 φοιτητές. «Ελάχιστοι ενδιαφέρθηκαν και τους συνάντησα προσωπικά. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε, βοηθάμε», προσθέτει.

Τέλος οι «αιώνιοι φοιτητές»: Τα νέα όρια φοίτησης

Η απόφαση προβλέπει ότι η ανώτατη διάρκεια φοίτησης είναι η ελάχιστη διάρκεια:

+4 εξάμηνα (2 έτη) για τετραετή προγράμματα,

+6 εξάμηνα (3 έτη) για πενταετή και εξαετή προγράμματα.

Δηλαδή, για ένα τετραετές πτυχίο το ανώτατο όριο φοίτησης είναι έξι έτη, για πενταετές πρόγραμμα οκτώ έτη, και για εξαετές πρόγραμμα εννέα έτη.

Ποιους φοιτητές καλύπτουν τα νέα όρια φοίτησης

Για όσους εισήχθησαν από το 2022-2023 και μετά, το χρονικό όριο ισχύει εξ αρχής. Για όσους είχαν εισαχθεί νωρίτερα, η μέτρηση ξεκινά από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022. Ειδικότερα, φοιτητές που είχαν υπερβεί την ελάχιστη διάρκεια φοίτησης κατά τη δημοσίευση του ν. 4777/2021, λαμβάνουν για την ολοκλήρωση των σπουδών τους χρονικό διάστημα ίσο με την ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος, με έναρξη υπολογισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022:

Τετραετή προγράμματα: 4 έτη

Πενταετή προγράμματα: 5 έτη

Εξαετή προγράμματα: 6 έτη