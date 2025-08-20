Χρ. Μπούρας: Από τους 20.000 υπό διαγραφή φοιτητές, μόλις 850 ζητούν επανεγγραφή

«Οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι περίπου σε 10 με 15 χρόνια από τώρα θα έχουμε 80.000 θέσεις στα πανεπιστήμια και οι υποψήφιοι θα είναι γύρω στους 50.000. Καταλαβαίνετε ότι 30.000 θέσεις θα μείνουν κενές στα ελληνικά πανεπιστήμια και αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε όσο είναι καιρός» τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας Χρήστος Μπούρας, μιλώντας στο Πρώτο Πρόγραμμα, για το δημογραφικό και τις κενές θέσεις στα έδρανα των ΑΕΙ που πολλαπλασιάζονται χρόνο με τον χρόνο.

«Το δημογραφικό είναι ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε αγνοήσει. Χρειάζονται πολιτικές ενίσχυσης των νέων ανθρώπων, της οικογένειας και των παιδιών. Ξέρετε, όταν κλείνουν σχολεία, δημοτικά και νηπιαγωγεία, αυτό το φαινόμενο μετά από λίγα χρόνια μεταφέρεται στο πανεπιστήμιο.

Χρειάζεται τα πανεπιστήμια, οι πρυτανικές αρχές και η πολιτεία να συζητήσουν σοβαρά την αναδιάταξη του ακαδημαϊκού χάρτη της χώρας και να απαντήσουμε όλοι μαζί πόσα πανεπιστήμια χρειάζεται η χώρα και πόσα πανεπιστήμια μπορεί να χρηματοδοτήσει ικανοποιητικά, έτσι ώστε να μπορούν να είναι βιώσιμα και ισχυρά στην παγκόσμια σκηνή» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Μπούρας.

«Εμείς είμαστε το μοναδικό πανεπιστήμιο στη χώρα που κάναμε μια μεγάλη έρευνα, η οποία λέει το εξής, θα διαγράφονταν 20.000 φοιτητές μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Τώρα παίρνουν παράταση με τον καινούργιο νόμο. Από αυτούς, επικοινωνήσαμε μαζί τους, μόνο οι 850 ενδιαφέρθηκαν να συνεχίσουν» τόνισε χαρακτηριστικά ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών.

«Θεωρώ ότι η παρέμβαση η νομοθετική που έκανε η πολιτεία δίνει μια δεύτερη ευκαιρία σε αυτούς τους περίπου 850 να τελειώσουν. Να σας πω ότι εμείς είμαστε ένα πανεπιστήμιο που λειτουργήσαμε το 1966. Έχουμε εγγεγραμμένους που δεν έχουν τελειώσει από εκείνα τα χρόνια.

Δηλαδή πρέπει να δώσουμε μία τελευταία ευκαιρία σε όλους όσους προσπαθούν τα τελευταία δύο τρία χρόνια, λέω εγώ, έτσι ώστε να τελειώσουν και να κλείσουμε με αυτό το θέμα, το οποίο δεν τιμά τα ελληνικά πανεπιστήμια. (…)

«Εμείς επίσης, κάναμε και μία κοινωνιολογική έρευνα γιατί υπάρχουν λιμνάζοντες φοιτητές. Έχουμε αναδείξει το πρόβλημα, τα έχουμε δώσει στην Πολιτεία. Επαγγελματικός προσανατολισμός, η οικογένεια, τα πανεπιστήμια, ξέρουν ποια είναι τα προβλήματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουν.

Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Ή θα λύσουμε το πρόβλημα και θα έχουμε ισχυρά και βιώσιμα πανεπιστήμια ή η βιολογία θα αφήσει τον καιρό και θα σαπίσουν» υπογράμμισε ο κ. Μπούρας.