Πάτρα: Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο αναγόρευσε τον Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα

Σε μία κατάμεστη αίθουσα και σε ιδιαίτερα συγκινητικό κλίμα, το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) αναγόρευσε τον σκηνοθέτη και σεναριογράφο Γιάννη Οικονομίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο του ΕΑΠ στην Πάτρα, το Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026, παρουσία του Πρύτανη, Καθηγητή Εμμανουήλ Κουτούζη, του Αντιπρύτανη, Υποδομών και Οικονομικών, Καθηγητής Ευθύμιος Ζέρβας, μελών του Συμβουλίου Διοίκησης, μελών ΔΕΠ, καθώς και πλήθους κόσμου που παρευρέθηκε για να παρακολουθήσει τις ταινίες του και να τιμήσει με την παρουσία του το έργο του σημαντικού δημιουργού.

Η αναγόρευση του Γιάννη Οικονομίδη αποτελεί αναγνώριση της συνολικής του διαδρομής στον κινηματογράφο και το θέατρο, αλλά και της ιδιαίτερα διεισδυτικής ματιάς του, η οποία έχει συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνση της κοινωνικής και αισθητικής μας αντίληψης, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΕΑΠ.

Κατά τη διάρκεια της τελετής απηύθυναν χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΕΑΠ, Καθηγητής Εμμανουήλ Κουτούζης, και η Κοσμήτορας της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού, Καθηγήτρια Ειρήνη Μαυρομμάτη, οι οποίοι υπογράμμισαν τη σημασία του έργου του τιμώμενου και τους λόγους για τους οποίους το ΕΑΠ αποφάσισε να εντάξει τον Γιάννη Οικονομίδη στην ακαδημαϊκή του οικογένεια. Τόνισαν, επίσης, ότι πρόκειται για έναν δημιουργό που συνομιλεί βαθιά με το παρόν, σε πλήρη εναρμόνιση με τις αξίες ενός Ιδρύματος που έχει διαχρονικά σπάσει φραγμούς και στερεότυπα στην εκπαίδευση, με ευαισθησία και έντονο κοινωνικό προβληματισμό.

Στη συνέχεια, η Κοσμήτορας της Σχολής, Καθηγήτρια Ειρήνη Μαυρομμάτη, παρουσίασε το έργο του τιμώμενου, δηλώνοντας χαρακτηριστικά:

«Η Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού θεώρησε ομόφωνα ότι ο Γιάννης Οικονομίδης είναι ο πιο κατάλληλος για να γίνει ο πρώτος Επίτιμος Διδάκτορας της ΣΕΤ του ΕΑΠ. Θεωρούμε ότι μπορεί να μας αντιπροσωπεύσει ως ακαδημαϊκή κοινότητα· ότι τον χρειαζόμαστε για να μάθουμε και για να γίνουμε καλύτεροι, ως άτομα και ως κοινότητα. Το ζήτημα δεν είναι μόνο η διαφορετική ή και αντισυμβατική ματιά, αλλά το διεισδυτικό, κριτικό πνεύμα και η εστίαση στον άνθρωπο».