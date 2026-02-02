Γρίπη: Στην Εντατική αγόρι 3 μηνών και κορίτσι 4 ετών

Η εισαγωγή δύο παιδιών στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) λόγω γρίπης έχει προκαλέσει ανησυχία για την έξαρση των εποχικών ιώσεων.

Πιο συγκεκριμένα, στην εφημερία της Παρασκευής 30 Ιανουαρίου, στο Νοσοκομείο «Αγλαΐα Κυριακού», δύο μικρά παιδιά χρειάστηκαν επείγουσα νοσοκομειακή φροντίδα, λόγω των σοβαρών συμπτωμάτων της γρίπης.

Ο πρώτος ασθενής είναι ένα αγόρι μόλις 3 μηνών, το οποίο παρουσίασε βαριά συμπτώματα. Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε διασωλήνωση και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, βρίσκεται εκτός κινδύνου και αναμένεται να βγει σύντομα από την ΜΕΘ.

Το δεύτερο παιδί είναι ένα κορίτσι 4 ετών, που επίσης υπέφερε από βαριά συμπτώματα της γρίπης. Η κατάσταση της βελτιώθηκε, και πλέον έχει βγει από την ΜΕΘ. Το κορίτσι συνεχίζει να νοσηλεύεται σε κλινική, αλλά είναι σε σταθερή κατάσταση.

Η ανησυχία για την κατάσταση της δημόσιας υγείας είναι έντονη, καθώς οι εποχικές ιώσεις εξακολουθούν να πλήττουν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες, όπως τα μικρά παιδιά.

Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλης Γιαννάκος, τόνισε την ανάγκη ιδιαίτερης προσοχής, υπογραμμίζοντας ότι οι εποχικές ιώσεις δεν έχουν τελειώσει. «Η γρίπη εξακολουθεί να απειλεί και πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ειδικότερα, ο κ. Γιαννάκος επανέλαβε την έκκληση για εμβολιασμό, τονίζοντας τη σημασία του εμβολιασμού ως μέτρο πρόληψης, για την αποφυγή της εξάπλωσης της γρίπης και την προστασία των ευάλωτων ατόμων, κυρίως των παιδιών και των ηλικιωμένων.

Η κατάσταση αυτή υπενθυμίζει την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση και την τήρηση των υγειονομικών κανόνων, καθώς οι επιπτώσεις της γρίπης, όπως φαίνεται από τα δύο πρόσφατα περιστατικά, μπορεί να είναι σοβαρές, ακόμη και για τα πιο μικρά παιδιά.