Πάτρα - Εξαφάνιση Λόρα: Νέες εξελίξεις στην υπόθεση - «Δεν θα αναγνώριζε τη φωνή μου» λέει ο ετεροθαλής αδερφός της

Σχεδόν ένα μήνα μετά την εξαφάνισή της, η Λόρα βρέθηκε στην Αθήνα και από εκεί ταξίδεψε την Φρανκφούρτη, με τις έρευνες πλέον να έχουν επεκταθεί στο Αμβούργο της Γερμανίας, όπου ζούσε στο παρελθόν πριν εγκατασταθεί με τους γονείς της στην Πάτρα.

Τη μέρα της εξαφάνισης, η Λόρα έφυγε από το σπίτι της στην Πάτρα στις 07:30 το πρωί της 8ης Ιανουαρίου και σχεδόν 3 ώρες μετά, έφτασε στην περιοχή του Ζωγράφου για να προμηθευτεί κινητό τηλέφωνο και νέο αριθμό, ο οποίος θα ήταν άγνωστος στους συγγενείς της. Όπως διαπιστώθηκε, είχε σβήσει του λογαριασμούς της στα social media κι είχε πουλήσει τα παλιά της τηλέφωνα. Η 16χρονη έφτασε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» με ταξί, χωρίς να πιάσει κουβέντα με τον οδηγό, ενώ κατά τη διάρκεια της διαδρομής, μιλούσε χαμηλόφωνα στο κινητό της τηλέφωνο.

Από εκεί, η Λόρα επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο της γερμανικής εταιρείας Lufthansa, και ταξίδεψε από την Αθήνα στην Φρανκφούρτη. Οι ελληνικές αρχές ερευνούν την υπόθεση εξαφάνισης και εργάζονται προκειμένου να βρεθεί η ανήλικη, Ωστόσο, οι γερμανικές αρχές, δεν έχουν κινητοποιηθεί με αποτέλεσμα οι διαδικασίες για την εύρεσή της να δυσκολεύουν εφόσον βρίσκεται πλέον σε άλλη χώρα.

Ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης, μιλώντας στο Live News αποκάλυψε πως το email που έδωσε η ανήλικη ώστε να βγάλει το εισιτήριό της, είναι από ελβετική εταιρεία, η οποία είναι ηλεκτρονική υπηρεσία κρυπτογραφημένης αποστολής και λήψης email που προσφέρει υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας και ασφάλειας για τα μηνύματα των χρηστών, η οποία λειτουργεί με πληρωμή.

Επιπλέον, ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είπε πως από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι η Λόρα ήταν τουλάχιστον τέσσερις ώρες στο αεροδρόμιο. Επίσης, η εταιρεία Lufthansa δεν απάντησε αν η 16χρονη τελικώς μπήκε στην πτήση, αλλά οι γερμανικές αρχές απάντησαν ότι πράγματι μπήκε στην πτήση.