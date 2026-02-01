Εξαφάνιση Λόρας: Καρέ- καρέ οι κινήσεις της 16χρονης λίγο πριν μπει στο αεροπλάνο

Στο ενδεχόμενο η 16χρονη Λόρα, που αγνοείται από τις αρχές Ιανουαρίου, να έχει ταξιδέψει στη Γερμανία συγκλίνουν πλέον οι έρευνες της ΕΛΑΣ, καθώς από τα μέχρι τώρα στοιχεία προκύπτει ότι η ανήλικη είχε οργανώσει μεθοδικά τη μετακίνησή της.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η 16χρονη μετέβη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Αθήνα, όπου εξέδωσε αεροπορικό εισιτήριο με προορισμό τη Φρανκφούρτη για το ίδιο απόγευμα. Όπως ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, η αεροπορική εταιρεία που φέρεται να εξέδωσε το εισιτήριο δεν έχει μέχρι στιγμής ανταποκριθεί στα αιτήματα των Αρχών για παροχή στοιχείων.

Βιντεοληπτικό υλικό που έχει τεθεί στη διάθεση της ΕΛΑΣ δείχνει τη Λόρα να κινείται μόνη της στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας. Στα πλάνα φαίνεται να φορά καπέλο, να είναι ντυμένη στα μαύρα και να περπατά με σταθερό και ήρεμο βηματισμό, χωρίς ενδείξεις φόβου ή πανικού και χωρίς να συνοδεύεται από άλλο άτομο. Το υλικό εξετάζεται προσεκτικά, καθώς θεωρείται κρίσιμο για τη χαρτογράφηση των κινήσεών της.

Μετά την επίσκεψή της στο πρακτορείο, η 16χρονη επιβιβάστηκε σε ταξί με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Οι αστυνομικοί έχουν ήδη εντοπίσει τον οδηγό ταξί και αναμένεται να κληθεί για κατάθεση, προκειμένου να επιβεβαιωθούν οι λεπτομέρειες της διαδρομής και ο τελικός προορισμός της.

Ο ιδιοκτήτης του ταξιδιωτικού πρακτορείου μιλώντας στον ΑΝΤ1 ανέφερε ότι η έφηβη ζήτησε εισιτήριο αυθημερόν, για πτήση που αναχωρούσε περίπου στις 17:00, ενώ πλήρωσε το αντίτιμο σε μετρητά.

Η εξαφάνιση της Λόρας δηλώθηκε στις 8 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της οικογένειάς της στο Ρίο χωρίς να ενημερώσει κανέναν. Τις πρώτες ώρες κυκλοφόρησε βίντεο από συνάντησή της στην Πάτρα με έναν 58χρονο άνδρα, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία και σενάρια αρπαγής. Ωστόσο, όπως προέκυψε από την έρευνα, η συνάντηση αφορούσε αγοραπωλησία κινητού τηλεφώνου, έπειτα από σχετική αγγελία. Ο άνδρας παρουσιάστηκε αυτοβούλως στις Αρχές και κατέθεσε ότι η 16χρονη ήρθε μόνη της, του έδειξε τη συσκευή και αποχώρησε, ενώ μαζί του βρισκόταν και η κόρη του.

Καθώς η έρευνα προχωρούσε, οι αστυνομικοί κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η φυγή της δεν ήταν παρορμητική. Η Λόρα κάλεσε ραδιοταξί και ταξίδεψε μόνη της από το Ρίο στην Αθήνα, καταβάλλοντας το ποσό των 320 ευρώ. Ο οδηγός του ταξί κατέθεσε ότι κατά τη διάρκεια της διαδρομής η κοπέλα ήταν ήσυχη, έβγαζε καλλυντικά και βαφόταν, ενώ όταν έφτασαν στην περιοχή του Ζωγράφου του ζήτησε να την αφήσει λίγη απόσταση μακριά από το σημείο που αρχικά είχε υποδείξει.

Στον Ζωγράφο εντοπίζεται και η τελευταία επιβεβαιωμένη παρουσία της. Κάμερες ασφαλείας την κατέγραψαν να περπατά μόνη της, φορώντας μπουφάν με κουκούλα και κοιτώντας το κινητό της τηλέφωνο. Άλλο υλικό τη δείχνει να ζητά πρόσβαση σε WiFi σε καφέ, να προσπαθεί να πουλήσει κοσμήματα σε χρυσοχοείο και να πραγματοποιεί αγορές σε μίνι μάρκετ κοντά στο νοσοκομείο Παίδων. Σε μικρή απόσταση από την περιοχή βρέθηκε και η σχολική της τσάντα.