Εξαφάνιση Λόρα: Αυτό είναι το εισιτήριο με το οποίο ταξίδεψε η 16χρονη-ΦΩΤΟ

Η ανήλικη χρησιμοποιώντας τα δικά της στοιχεία, βρέθηκε στη Γερμανία
Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στη Γερμανία, όπου φαίνεται ότι βρίσκεται η 16χρονη Λόρα που το έσκασε από το σπίτι της στο Ρίο.
Η 16χρονη Λόρα, στις 8 Ιανουαρίου 2026, έφυγε με ταξί από το σπίτι της στο Ρίο και έφτασε στην Αθήνα, με το σχέδιο της “απόδρασής” της από την οικογένειά της να πηγαίνει περίφημα έτσι ώστε να μην την εντοπίσει κανείς.
Οι έρευνες είχαν αρχικά στραφεί στην περιοχή του Ζωγράφου, όπου την άφησε την ίδια ημέρα της εξαφάνισης το ταξί, όμως νέα στοιχεία, την έδειχναν να πηγαίνει σε ταξιδιωτικό πρακτορείο στην Ομόνοια και να προμηθεύεται με το δικό της μάλιστα διαβατήριο και πληρώνοντας σε μετρητά ένα εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη.
Όπως φαίνεται στο εισιτήριο της Λόρα, έφυγε από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος στις 17:35 και μετά από 3 ώρες και 05 λεπτά πτήσης, έφτασε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης.
Μάλιστα η κοπέλα δεν είχε κάποια βαλίτσα, αλλά χειραποσκευή και ταξίδεψε με την εταιρεία Lufthansa, με το πραγματικό της όνομα και το δικό της διαβατήριο, κάτι που εγείρει ερωτήματα σχετικά με το γιατί χρειάστηκε τόσος χρόνος, για να φανεί ότι η ανήλικη που αναζητούσαν οι γονείς της είχε ταξιδέψει την ίδια ημέρα προς τη Γερμανία και μάλιστα με αεροπλάνο.
Το ταξίδι της στη Γερμανία, έγινε την ίδια ημέρα της εξαφάνισης, πριν ακόμη καν προλάβουν να τη δηλώσουν οι γονείς της στις αρχές.
Η φυγή της
Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 16χρονη προσποιήθηκε ότι θα πήγαινε στο σχολείο της και επιβιβάστηκε σε ταξί από το Ρίο της Πάτρας με προορισμό την Αθήνα. Έφτασε περίπου στις 10:10 το πρωί στην περιοχή του Ζωγράφου και κατέβηκε απέναντι από το νοσοκομείο Παίδων.
Αφού πλήρωσε τον οδηγό, κινήθηκε στην οδό Μικράς Ασίας, αναζητώντας καταστήματα για να πουλήσει κοσμήματα που είχε πάρει από το σπίτι της. Ωστόσο, δεν κατάφερε να τα διαθέσει.
Στη συνέχεια, επιβιβάστηκε σε δεύτερο ταξί και κατευθύνθηκε προς την Ομόνοια, όπου φέρεται να αγόρασε εισιτήριο από ταξιδιωτικό γραφείο και λίγες ώρες αργότερα αναχώρησε αεροπορικώς για τη Φρανκφούρτη.
