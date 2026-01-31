Χαμόγελο του Παιδιού: Συνεχίζεται η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα

Το Χαμόγελο του Παιδιού με ανακοίνωσή του ενημερώνει ότι η αναζήτηση για τη 16χρονη Λόρα που εξαφανίστηκε από την Πάτρα στις 8 Ιανουαρίου, συνεχίζεται.

Αναλυτικά αναφέρει:

"Για την εξαφάνιση της ανήλικης Λόρας Λομτέφ 16 ετών, έχουν προκύψει σημαντικές πληροφορίες οι οποίες αξιοποιούνται και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οι προσπάθειες αναζήτησης και η κινητοποίηση συνεχίζονται, καθώς η ανήλικη δεν έχει εντοπιστεί ακόμα, μέχρι να βεβαιωθούμε ότι είναι ασφαλής.

Υπενθυμίζουμε ότι στις 08/1/2026 στις 07:30 το πρωί εξαφανίστηκε από τη περιοχή του Ρίου στην Πάτρα, η Λόρα Λομτέφ, 16 ετών, γερμανικής καταγωγής. «Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε την ίδια μέρα για την εξαφάνιση της ανήλικης και άμεσα προέβη στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της. Στις 11/01/26 κατόπιν εισαγγελικής εντολής, προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή της ανήλικης σε κίνδυνο.

Η Λόρα Λομτέφ έχει ύψος 1,60 μ., είναι 50 κιλά, έχει ξανθοκόκκινα μαλλιά και γαλάζια μάτια.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάν, μαύρο τζιν παντελόνι, μαύρα αθλητικά adidas με λευκές ρίγες και είχε και γκρι σχολική τσάντα .

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app, όπου υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple"