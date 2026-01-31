Ίμια: «Έχει κόκκινη σημαία και ανθρώπους σίγουρα» – Η τελευταία συνομιλία πριν τη συντριβή του ελικοπτέρου

Συμπληρώθηκαν φέτος τρεις δεκαετίες από την κρίση των Ιμίων, όταν Ελλάδα και Τουρκία βρέθηκαν κοντά σε μια ένοπλη σύρραξη.

Κατά τη διάρκειά της, ένα ελληνικό ελικόπτερο συνετρίβη, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τα μέλη του πληρώματός του: ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός.

Σε ηχητικό υλικό που προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Παπαχελάς το βράδυ της Πέμπτης 29/01/2026, καταγράφεται η τελευταία επικοινωνία του μοιραίου ελικοπτέρου με τη φρεγάτα «Ναυαρίνον».

Η πτήση είχε ανατεθεί στο ελικόπτερο για να διαπιστωθεί αν Τούρκοι στρατιώτες είχαν καταλάβει τη βραχονησίδα Δυτικά Ίμια, την ώρα που Έλληνες κομάντο βρίσκονταν στα Ανατολικά Ίμια.

Λίγο πριν από την πτώση, μέλος του πληρώματος ενημέρωσε τη φρεγάτα ότι επιβεβαιώνει την παρουσία Τούρκων στη βραχονησίδα, μαζί με την τουρκική σημαία. Ταυτόχρονα, ανέφερε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς στον πίνακα οργάνων του ελικοπτέρου είχε ανάψει ένδειξη σοβαρής βλάβης (Master Caution).

Ο διάλογος του πληρώματος με τη φρεγάτα

ΠΝ 21: Έχει κόκκινη σημαία και ανθρώπους σίγουρα

ΝΑΒ: Ελήφθη.

ΠΝ 21: Μισό λεπτό έχω Master Caution αλλά δεν ξέρω τι.

[Τον έλεγχο παραλαμβάνει ο επικελευστής Παυλόπουλος]

ΝΑΒ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 310-2,1. Έλθετε κατ’ ευθείαν για μένα. Πέστε μου τι emergency έχετε.

ΠΝ 21: Έχω Master Caution αλλά δεν ξέρω τι emergency.

ΝΑΒ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 270-0,8 Έλθετε για μένα.

ΠΝ 21: Ανάψτε φώτα για να σας βλέπω.

ΝΑΒ: Ελήφθη, έχει ήδη εκτελεστεί.

ΠΝ 21: Έχω emerg…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, έλθετε σε εμένα…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ με λαμβάνετε;