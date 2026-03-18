Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος: Στα σκαριά κινητοποιήσεις του κλάδου μετά το πλαφόν

Πολλά θα κριθούν στην αυριανή συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ.Παναγιώτη Θεοδωρικάκο
Η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε ,σήμερα Τετάρτη (18/3), έκτακτη Γενική Συνέλευση με τη συμμετοχή 31 Ενώσεων Μελών της σχετικά με το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η Κυβέρνηση, το οποίο μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026 καθιστά τα πρατήριά μας μη βιώσιμα.
Πάρθηκε ομόφωνα , η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί μετά την αυριανή συνάντηση με τον αρμόδιο Υπουργό Ανάπτυξης κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο και τα αποτελέσματα αυτής.
Τη συνέλευση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ.Ι. ΧατζηΘεοδοσίου ο οποίος “εξέφρασε τη στήριξη του στον αγώνα του κλάδου μας και στο δίκαιο των αιτημάτων μας”.
