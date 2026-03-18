Η Εορτὴ του Αγίου Αλεξίου στην Πάτρα

Μέσα στο κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάστηκε και τιμήθηκε η ιερὰ μνήμη του Οσίου Ἀλεξίου του Ανθρώπου του Θεού, με επίκεντρο του εορτασμού στην Πάτρα, το Ιερὸ Μετόχιο του Οσίου Ἀλεξίου, της Αγίας Λαύρας, στην οδό Έλληνος Στρατιώτου.

Τὴν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, τέλεσε στὸν Μετοχιακὸ Ἱερὸ Ναὸ, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἐν πληθοὺσῃ Ἐκκλησία, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τὸν θεῖο λόγο, ἀναφερθεὶς στὸν συγκλονιστικὸ βίου τοῦ Ὁσίου Ἀλεξίου, ἀλλὰ καὶ στὸ ἱστορικὸ καὶ περίπτυστο Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας, στὸ ὁποῖο ἀνήμερα τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου, ἔλαβαν χώρα τὰ ἱστορικὰ γεγονότα μὲ πρωτοστάτη τὸν θρυλικὸ καὶ λεοντόκαρδο Δεσπότη τῶν Πατρῶν, τὸν γνωστό, ὡς Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανό. Ἐπειδή, όπως σημείωσε ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών, κάποιοι εὑρέθησαν κατὰ καιροὺς καὶ ἀμφισβήτησαν αὐτὲς τὶς ἱστορικὲς ἀλήθειες, ὑπάρχει ἀδιαμφισβήτητη ἡ μαρτυρία τοῦ Μητροπολίτου Ἀθηνῶν, ἀοιδίμου Θεοφίλου Βλαχοπαπαδοπούλου, τοῦ Πατρέως, ὁ ὁποῖος ἦτο Ἀρχιδιάκονος τοῦ Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανοῦ.

Ὁ Θεόφιλος κατὰ τὴν ὑποδοχὴ τοῦ Ἱεροῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Ἐθνοϊερομάρτυρος Γρηγορίου τοῦ Ε΄ στὴν Ἀθήνα τὸ 1871, εἶπε μεταξὺ ἄλλων, στὴν ὁμιλία του: «.... Χαίρει σήμερα στὸν Οὐρανὸ καὶ ὁ συμπολίτης σου Παλαιῶν Πατρῶν Γερμανός, ὁ ὁποῖος στὸ Μοναστήρι τῆς Ἁγίας Λαύρας, τὸν Μάρτιο τοῦ 1821, ἔκοψε ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὸ ράσο του καὶ ἕνα κομμάτι ἀπὸ τὴν φουστανέλλα του Ζάΐμη, τὰ ἕνωσε, τὰ σήκωσε ψηλὰ καὶ φώναξε, Ἐλευθερία ἢ Θάνατος....».

Ἡ Ἁγία Λαύρα εἶναι τὸ λίκνο τῆς Ἐλευθερίας, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος, καὶ ἐκεῖ μεταφερόμεθα πνευματικὰ καὶ σήμερα καὶ κάθε ἡμέρα καὶ προσκυνοῦμε τὰ Ἅγια τῶν Ἁγίων τοῦ Γένους μας.

• Στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου, Φιλοθέης Πατρῶν, χοροστάτησε και μίλησε στὸν Ἑσπερινό, ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος καὶ ἀνήμερα τέλεσε τὴν Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων, ὁ Θεοφιλέστατος Ἐπίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος καὶ μίλησε ἐπικαίρως.

Στὸν ἐν λὸγῳ Ναὸ αξίζει να ανφερθεί πως περατώθηκαν οἱ ἐργασίες στὸν «κάτω Ναὸ» καὶ ὑπεγράφη τὸ ἐργολαβικὸ ἀπὸ τὸν σεβασμιότατο καὶ τούς Ἐργολάβους γιὰ τὴν συνέχιση τῶν ἐργασιῶν στὸν ἄνω – κυρίως Ναό, ὁ ὁποῖος, κατὰ τὸ ἐκπονηθὲν ἀρχιτεκτονικὸ σχέδιο, θὰ εἶναι κόσμημα τῆς τοπικῆς Ἐκκλησίας. Τόσον ὁ κ.κ. Χρυσόστομος ὅσο καὶ ὁ Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ. Χρύσανθος επαίνεσαν τὸν ὑπεύθυνο Ἱερέα π. Παναγιώτη Θωμᾶ, τὸν κ. Ἀπόστολο Παπαδόπουλο καὶ ὅλους ὅσοι μὲ ζῆλο ἱερὸ ἐργάζονται καὶ συνεργάζονται γιὰ τὴν πρόοδο τῶν ἐργασιῶν, στὴν ὑπὸ ἵδρυσιν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀλεξίου Φιλοθέης, Πατρῶν.