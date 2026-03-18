Πανεπιστήμιο Πατρών- Χρ. Μπούρας: Προτεραιότητα η βιωσιμότητα των τμημάτων σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο

Το ζήτημα βιωσιμότητας των τμημάτων που ήδη λειτουργούν σε Μεσολόγγι και Αγρίνιο βρέθηκε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Μεσολογγίου για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στην περιοχή, παρουσία του πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστου Μπούρα.

Οι αναφορές του κ. Μπούρα ήταν σαφείς σχετικά με την παρούσα κατάσταση, θέτοντας ευθέως το κρίσιμο αυτό θέμα. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης δέχτηκε σειρά ερωτημάτων, μεταξύ άλλων για το γεγονός ότι έχει εγκριθεί η ίδρυση Κτηνιατρικού Τμήματος στον Έβρο, αλλά και για το ενδεχόμενο δημιουργίας αντίστοιχης Σχολής στο Μεσολόγγι.

«Πανεπιστήμια δημιουργεί η Πολιτεία. Νέα Τμήματα το Πανεπιστήμιο. Το γιατί το Δημοκρίτειο πήρε πρωτοβουλία, ετοίμασε φάκελο και η πολιτεία αποδέχτηκε Κτηνιατρικό Τμήμα δεν είμαι σε θέση να σας απαντήσω. Υπάρχουν τα εκατομμύρια και τις θέσεις που χρειάζεται ένα νέο τμήμα; Δεν ξέρω πως θα λειτουργήσει», είπε αρχικά ο κ Πρύτανης.

Παράλληλα, χαρακτήρισε το Τμήμα Κτηνιατρικής ως το δεύτερο ακριβότερο τμήμα που μπορεί να υπάρχει μετά την Ιατρική, επισημαίνοντας τις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας του.

Αναφερόμενος στην κατάσταση που αντιμετώπισε το Πανεπιστήμιο Πατρών, υπογράμμισε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση των υφιστάμενων δομών: «Προσπαθούμε πολλές φορές μονοί μας να κρατήσουμε ζωντανά τα 4 τμήματα. Εμείς εδώ παρακαλάμε για το δρομο στο campus στο Μεσολόγγι. Κάναμε 40 τα δωμάτια με τρια εκατομμύρια ευρώ. Δεν φταίει λοιπόν το Πανεπιστήμιο που παρέλαβε μια κατάσταση το 2019. Προσπαθούμε λοιπόν κι όχι πάντα εύκολα ή με βοήθεια να κρατήσουμε αυτά τα 4 τμήματα», σημείωσε.

Ο κ. Μπούρας επέμεινε ιδιαίτερα στην ανάγκη ενίσχυσης και βιωσιμότητας των ήδη υπαρχόντων Τμημάτων, δίνοντας έμφαση στις πρωτοβουλίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την προσέλκυση φοιτητών και τη στήριξή τους.

«Κοιτάμε για να φέρουμε ξενόγλωσσα μεταπτυχιακά ή να φέρουμε ξένους φοιτητές. Δεν υπάρχουν φοιτητές, δεν θα έρθουν φοιτητές εδώ. Υπάρχει μια στρέβλωση το 70% πηγαίνει Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αν κάποιος θελει να κάνει μεταρρύθμιση θα πρέπει το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο να πάει στη Θεσσαλία και να ενισχυθούν τα περιφερειακά Πανεπιστήμια. Λέμε διαρκώς στις Συνόδους μας ποσά τμήματα είναι μη βιώσιμα. Να κάνουμε λοιπόν βιώσιμα τα 4 τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας και αυτό δεν είναι εύκολο. Βοηθήστε σε αυτό», τόνισε επίσης.

Στο πλαίσιο της συζήτησης έγινε αναφορά και στην ανανέωση του ερευνητικού εξοπλισμού των Τμημάτων Αγρινίου και Μεσολογγίου, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο δημογραφικό ζήτημα, το οποίο –όπως επισημάνθηκε– οδηγεί αναπόφευκτα σε συρρίκνωση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Από την πλευρά τους, παρατάξεις της αντιπολίτευσης κατέθεσαν τις δικές τους προτάσεις για την ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στην περιοχή, με τη συζήτηση να αναδεικνύει τις δυσκολίες αλλά και τις περιορισμένες προοπτικές που διαγράφονται υπό τα σημερινά δεδομένα.