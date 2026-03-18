Πάτρα: «Φρένο» στην απεργία των ταξί - Λήγει τα ξημερώματα

Σε αναστολή τίθεται η απεργιακή κινητοποίηση των οδηγών ταξί στην Πάτρα, σύμφωνα με έκτακτη ανακοίνωση του Σωματείου, μετά τις εξελίξεις γύρω από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο.

Όπως επισημαίνεται, η απόφαση ελήφθη καθώς το νομοσχέδιο δεν πρόκειται να ψηφιστεί εντός της τρέχουσας εβδομάδας, γεγονός που οδηγεί προσωρινά στην παύση των κινητοποιήσεων.

Η απεργία λήγει από αύριο το πρωί στις 05:00, με τα ταξί να επιστρέφουν κανονικά στην κυκλοφορία και την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Ωστόσο, το Σωματείο ξεκαθαρίζει ότι οι οδηγοί παραμένουν σε ετοιμότητα και θα επανέλθουν με νέες κινητοποιήσεις τις ημέρες που το νομοσχέδιο θα τεθεί προς ψήφιση.

Παράλληλα, τονίζεται ότι θα υπάρξει εκ νέου ενημέρωση για κάθε εξέλιξη, καλώντας τα μέλη να παρακολουθούν στενά τις ανακοινώσεις.