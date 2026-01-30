Η Βουλή τίμησε τους ήρωες των Ιμίων

Εμφανώς συγκινημένος και με σπασμένη φωνή ο κ. Βλαχάκος μίλησε για τον αδελφό του Παναγιώτη Βλαχάκο δηλώνοντας υπερήφανος. “Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του πολιτικού ναυτικό. Ήταν αδελφός μου και το άλλο μου μισό. Σήμερα είμαι σίγουρος ότι θα βλέπει τις νέες φρεγάτες και θα καμαρώνει από ψηλά για την ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού . Θα νιώθω πάντα υπερήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ τον Θεό για τα χρόνια που περάσαμε μαζί” είπε.

Από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας τοποθετήθηκε ο κ. Νίκος Βλαχάκος, αδελφός ενός εκ των τριών ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού που έχασαν την ζωή τους τα ξημερώματα της 31ης Ιανουαρίου 1996. “Δεν έγιναν ήρωες από επιλογή αλλά από καθήκον. Σήμερα 30 χρόνια μετά δεν στεκόμαστε εδώ για να θυμηθούμε πως έφυγαν αλλά το πως έζησαν. Έζησαν ως άνθρωποι του Πολεμικού Ναυτικού και του καθήκοντος. Ως άνθρωποι που ήξεραν ότι η πατρίδα δεν είναι έννοια αφηρημένη”.

Σε κλίμα συγκίνησης αλλά και με αυστηρά μηνύματα προς την Τουρκία πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής η ειδική συζήτηση στην Βουλή των Ελλήνων για την συμπλήρωση 30 ετών από την κρίση των Ιμίων και η τήρηση ενός λεπτού σιγής στη μνήμη των τριών πεσόντων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού .

Νωρίτερα, ο Α’ Αντιπρόεδρος της Βουλής και βουλευτής Λασιθίου Γιάννης Πλακιωτάκης απηύθυνε αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία υπογραμμίζοντας ότι στο αιγαίου δεν υπάρχουν “γκρίζες ζώνες” και πως η Ελλάδα δεν ανέχεται αμφισβητήσεις και αναθεωρήσεις.

“Στεκόμαστε σήμερα με πλήρη συνείδηση του εθνικού χρέους. Ενός χρέους ψυχής στη θυσία των τριών ηρώων Ελλήνων αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Χριστόδουλου Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκου και Έκτορα Γιαλοψού” ανέφερε ο κ. Πλακιωτάκης για να προσθέσει “Η νύχτα της 31ης Ιανουαρίου 1996 δεν αποτελεί σημείωση του παρελθόντος. Ούτε είναι θολή ιστορική αναφορά. Είναι μια ανεξίτηλη σελίδα εθνικού ηρωισμού όπου η λέξεις “καθήκον”, “εθνικά ιδανικά” και “αγάπη για την πατρίδα” πήραν σάρκα και οστά”.

Ο αντιπρόεδρος του κοινοβουλίου τονίσε πως “Η σημερινή μας αναφορά, όμως, δεν περιορίζεται στην απόδοση τιμών. Η πράξη τους πρέπει να γίνει φάρος που θα καθοδηγεί τις αποφάσεις μας, την πολιτική μας βούληση και την εθνική μας ενότητα. Διότι το Αιγαίο, δεν επιδέχεται αμφισβητήσεις ούτε ανέχεται αναθεωρήσεις. Το Αιγαίο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν έχει γκρίζες ζώνες. Έχει μόνο γαλάζια κύματα που αγκαλιάζουν την Ελληνική ιστορία, την εθνική μας κυριαρχία, και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Και αυτά - ας το γνωρίζουν όλοι - είναι αδιαπραγμάτευτα” για να συμπληρώσει “στο Αιγαίο κρίνεται το στρατηγικό βάθος του Ελληνισμού. Κρίνονται και οι αντοχές του. Ηταν, είναι και θα είναι λοιπόν καθήκον μας, καθήκον ιερό, να το υπερασπιζόμαστε πάση δυνάμει. Να κρατούμε πάντα την Ελληνική σημαία ψηλά σε κάθε θύελλα, από κάθε επιβουλέα”.

Ο Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης επανέλαβε ότι “Στο Αιγαίο δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Η κυριαρχία μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα είναι αδιαπραγμάτευτα και δεν επηρεάζονται από έωλα επιχειρήματα”.

Από το ΠΑΣΟΚ ο κ. Δημήτρης Μάντζος είπε πως “Η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο” ενώ την ανάγκη να μην υπάρχουν “χωρικές και χρονικές” αμφισβητήσεις του Διεθνούς Δικαίου επισήμανε ο κ. Νίκος Παππάς από τον ΣΥΡΙΖΑ.

“Ο Ισλαμοφασισμός του καθεστώτος της Άγκυρας δείχνει την επιβουλή στον τόπο μας. Δεν το αποδεχόμαστε. Γνωρίζουμε όμως ότι ανάμεσα στις οικογένειες μας και τον τουρκικό επεκτατισμό είναι μόνο οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις” είπε ο Στέλιος Φωτόπουλος της Ελληνικής Λύσης ενώ ο Γιώργος Ρούντας της Νίκης σημείωσε μεταξύ άλλων “η Ελλάδα ακόμα και σήμερα έχει ανθρώπους ικανούς και έτοιμους να γίνουν ασπίδα για την πατρίδα. Δεν θα ξεχάσουμε και δεν θα συνηθίσουμε”.

Σε προσωπικές αναφορές και αιτήματα να ξεκινήσει έρευνα για το τι συνέβη στην κρίση των Ιμίων αναφέρθηκε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας για κυβερνήσεις που στηρίζονται στην “συγκάληψη και συσκότιση”. “Ο ιατροδικαστής που έθαψε την υπόθεση Ν. Καρακούκης λέγοντας ότι υπήρξε ατύχημα και όχι κατάρριψη του ελικοπτέρου όπως εγώ πιστεύω, προήχθη. Είναι ο ίδιος που παρείχε υπηρεσίες συγκάλυψης και στα Τέμπη” είπε σε άλλο σημείο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.