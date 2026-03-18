Ανδρέας Παναγιωτόπουλος: «Η πολιτεία και οι ανάδοχοι να αποκαταστήσουν τις βλάβες στο οδικό δίκτυο της Δυτικής Αχαΐας»

Ο βουλευτής Αχαΐας, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, κατέθεσε ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς για την αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και τη διασφάλιση της περιβαλλοντικής αποκατάστασης του λατομείου Ριόλου.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Παναγιωτόπουλου αναφέρει τα εξής:

Σοβαρά προβλήματα ασφάλειας και λειτουργικότητας αντιμετωπίζει το οδικό δίκτυο σε περιοχές του Δήμου Δυτικής Αχαΐας και ιδιαίτερα στην επαρχιακή οδό Καραιίκων–Ριόλου, όπου, σύμφωνα με τις επίσημες καταγγελίες σύσσωμων των τοπικών φορέων, των κατοίκων και του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, έχουν δημιουργηθεί εκτεταμένες φθορές.

Οι ζημιές αυτές αποδίδονται, κυρίως, στη μακροχρόνια διέλευση βαρέων φορτηγών οχημάτων που μετέφεραν αδρανή υλικά και προϊόντα εκσκαφής από το λατομείο Ριόλου για την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου. Η συνεχής κυκλοφορία βαρέων οχημάτων σε ένα οδικό δίκτυο που δεν είχε σχεδιαστεί για τόσο υψηλά φορτία έχει επιβαρύνει σημαντικά την τοπική υποδομή, δημιουργώντας σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των πολιτών και των διερχόμενων οδηγών.

Το ζήτημα αυτό έχει τεθεί επανειλημμένα από τον Δήμο Δυτικής Αχαΐας και τους εκπροσώπους των τοπικών κοινοτήτων προς τα αρμόδια υπουργεία και τις εμπλεκόμενες εταιρείες, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει ολοκληρωμένος σχεδιασμός αποκατάστασης του οδικού δικτύου και ένα δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δήμαρχος Δυτικής Αχαΐας σε σχετική επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών « ο Δήμος συνέβαλε καθοριστικά στην προώθηση και υλοποίηση σημαντικών υποδομών, όπως η Νέα Εθνική Οδός Πατρών–Πύργου, καθώς και η Μονάδα Επεξεργασίας Στερεών Αποβλήτων στο Φλόκα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα, δεν έχει υπάρξει η αντίστοιχη μέριμνα για την αποκατάσταση των επιπτώσεων που επωμίστηκε η περιοχή».

Παράλληλα, ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται από την τοπική κοινωνία και για την κατάσταση που επικρατεί στο λατομείο Ριόλου, το οποίο χρησιμοποιήθηκε εκτενώς για την εξυπηρέτηση των αναγκών του έργου του αυτοκινητόδρομου. Η περιβαλλοντική αποκατάσταση των λατομικών χώρων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους όρους των περιβαλλοντικών εγκρίσεων, αποτελεί υποχρέωση των εκμεταλλευτών και προϋποθέτει συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης του τοπίου, επαναδιαμόρφωσης των πρανών και αποκατάστασης της φυσικής βλάστησης. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει υλοποιηθεί καμία παρέμβαση αποκατάστασης.

Η εκτέλεση μεγάλων δημοσίων έργων υποδομής, όπως η κατασκευή αυτοκινητοδρόμων, δεν μπορεί να συνεπάγεται δυσανάλογη επιβάρυνση για τις τοπικές κοινωνίες που φιλοξενούν τις εργοταξιακές δραστηριότητες, ούτε να οδηγεί σε υποβάθμιση των τοπικών υποδομών και του φυσικού περιβάλλοντος. Η εκτεταμένη χρήση του τοπικού οδικού δικτύου από βαρέα οχήματα, οι παρεμβάσεις σε φυσικούς πόρους, καθώς και οι επιπτώσεις από δραστηριότητες εξόρυξης υλικών για την εξυπηρέτηση των έργων, οφείλουν να συνοδεύονται από σαφείς μηχανισμούς ελέγχου, πρόληψης και αποκατάστασης των ζημιών που προκαλούνται. Η Πολιτεία και οι ανάδοχοι των έργων έχουν την ευθύνη να διασφαλίζουν ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών οι υποδομές και το περιβάλλον της περιοχής θα αποκαθίστανται πλήρως.

Επειδή η εκτέλεση μεγάλων δημόσιων έργων δεν μπορεί να πραγματοποιείται σε βάρος των τοπικών κοινωνιών και των βασικών υποδομών τους,

Επειδή η παρατεταμένη διέλευση βαρέων οχημάτων από το οδικό δίκτυο της περιοχής έχει προκαλέσει εκτεταμένες φθορές χωρίς μέχρι σήμερα να έχει υπάρξει πλήρης αποκατάσταση των ζημιών,

Επειδή η αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε περιοχές εξόρυξης αποτελεί υποχρέωση των εκμεταλλευτών των λατομείων,

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ώστε να αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές που έχουν προκληθεί στο επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας από τη διέλευση βαρέων οχημάτων που εξυπηρέτησαν την κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Πατρών–Πύργου;

2. Υπάρχει συγκεκριμένο και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης της επαρχιακής οδού Καραιίκων–Ριόλου και των λοιπών οδικών τμημάτων που έχουν υποστεί σοβαρές φθορές;

3. Ποια είναι η συμβατική υποχρέωση των αναδόχων εταιρειών του έργου σε σχέση με την αποκατάσταση των υποδομών που επιβαρύνθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών και εάν αυτή τηρείται;

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης περιβαλλοντική αποκατάσταση του λατομείου Ριόλου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εξόρυξης;

5. Υπάρχει σχεδιασμός για την ενίσχυση των ελέγχων σχετικά με τη λειτουργία των λατομείων και την τήρηση των υποχρεώσεων περιβαλλοντικής αποκατάστασης στις περιοχές που εξυπηρετούν μεγάλα δημόσια έργα;