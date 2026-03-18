Δ.Ε.Ε.Π. ΝΔ Αχαΐας: «1.000.000 ευρώ για μια πιο θωρακισμένη Αχαΐα»

Τι αναφέρει η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας
Χρηματοδότηση ύψους 1 εκατ. ευρώ διατίθεται στους Δήμους της Αχαΐας για δράσεις πυροπροστασίας.
Η ανακοίνωση της ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας αναφέρει τα εξής:
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στηρίζει τους Δήμους της Αχαΐας με 1.000.000 ευρώ για δράσεις πυροπροστασίας. Η χρηματοδότηση αυξήθηκε κατά 25% σε σχέση με πέρυσι και στόχος είναι οι Δήμοι να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι και πιο ικανοί να προστατεύουν τους πολίτες και το περιβάλλον.
Η κατανομή των πόρων:
• Δήμος Αιγιαλείας: 234.000€
• Δήμος Δυτικής Αχαΐας: 164.000€
• Δήμος Ερυμάνθου: 165.000€
• Δήμος Καλαβρύτων: 215.000€
• Δήμος Πατρέων: 224.000
Με τη σωστή στήριξη και στοχευμένες δράσεις, οι Δήμοι της Αχαΐας ενισχύονται ώστε να διασφαλίζουν την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία του περιβάλλοντος.
Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 8 κατηγορούμενοι για τον προπηλακισμό δημοσιογράφων στο γήπεδο της Τούμπας
Μέση Ανατολή: Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, λένε ισραηλινά ΜΜΕ – Μεγάλες καταστροφές και νεκροί στον Λίβανο
Πάτρα: Σύλληψη οδηγού ΙΧ μετά από σοβαρό τροχαίο στο Νέο Δρόμο - Σε κρίσιμη κατάσταση δικυκλιστής
