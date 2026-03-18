Αυτός είναι ο Banksy σύμφωνα με το Reuters

Ο Banksy άλλαξε το πραγματικό του όνομα

Ένα από τα πιο γνωστά μυστήρια της σύγχρονης τέχνης φαίνεται πως ίσως πλησιάζει στη λύση του, σύμφωνα με εκτενή έρευνα του ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters σχετικά με τον Banksy. Η νέα αυτή έρευνα υποστηρίζει ότι αποκαλύφθηκε οριστικά η ταυτότητα του διάσημου street artist, ο οποίος παραμένει ανώνυμος από τις αρχές της δεκαετίας του 1990. Στο δημοσίευμά του, το Reuters εξετάζει και απορρίπτει αρκετές από τις πιο διαδεδομένες θεωρίες για το ποιος κρύβεται πίσω από τον δημιουργό έργων όπως το «Κορίτσι με το Μπαλόνι». Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε από το Reuters, εξετάζει και απορρίπτει αρκετές από τις πιο δημοφιλείς θεωρίες γύρω από το ποιος βρίσκεται πίσω από τον δημιουργό -μεταξύ άλλων- του «Κοριτσιού με το Μπαλόνι». Ανάμεσα στα ονόματα που είχαν ακουστεί στο παρελθόν ήταν ο Robert Del Naja των Massive Attack, αλλά και ο street artist Thierry Guetta, γνωστός ως Mr. Brainwash, πρωταγωνιστής του υποψήφιου για Όσκαρ ντοκιμαντέρ Exit Through the Gift Shop, το οποίο σκηνοθέτησε ο ίδιος ο Banksy.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr"> Reuters journalists have discovered that the street artist behind the pseudonym Banksy is Robin Gunningham, a 51-year-old street artist from Bristol who later changed his name to David Jones.<br><br>Gunningham/Jones had previously been identified in a 2008 Mail on Sunday piece, but… <a href="https://t.co/8Nm7yJ11T9">pic.twitter.com/8Nm7yJ11T9</a></p>— Europa.com (@europa) <a href="https://twitter.com/europa/status/2033707400696406076?ref_src=twsrc%5Etfw">March 17, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Banksy: Ποιος είναι σύμφωνα με την έρευνα

Μετά από σχεδόν τρεις δεκαετίες εικασιών, οι δημοσιογράφοι Simon Gardner, James Pearson και Blake Morrison καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι «πέρα από κάθε αμφιβολία» ο Banksy είναι ο Ρόμπιν Γκάνινγχαμ. Η αποκάλυψη βασίστηκε, μεταξύ άλλων, σε στοιχεία από το βιβλίο Banksy Captured (2019) του Στηβ Λαζαρίδη, πρώην συνεργάτη και μάνατζερ του καλλιτέχνη. Την ίδια χρονιά, ο Λαζαρίδης είχε δημοσιεύσει φωτογραφία από το 2000, που έδειχνε ένα ημιτελές έργο του Banksy σε διαφημιστική πινακίδα στη Νέα Υόρκη, το οποίο φέρεται να εγκαταλείφθηκε μετά από σύλληψη. Αστυνομικά έγγραφα και δικαστικά αρχεία που εντόπισε το Reuters αναφέρονται επανειλημμένα στο όνομα Gunningham, το οποίο εμφανίζεται ακόμη και σε γραπτή ομολογία που φέρει την υπογραφή του. Παρότι οι αρχές επιχείρησαν να του απαγγείλουν κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος, τελικά αφέθηκε ελεύθερος, με τις κατηγορίες να υποβαθμίζονται σε πλημμέλημα, αφού κατέβαλε εγγύηση 1.500 δολαρίων, παρέδωσε προσωρινά το διαβατήριό του και εκτέλεσε πέντε ημέρες κοινωνικής εργασίας.

