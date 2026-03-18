Μέση Ανατολή: Νεκρός ο υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, λένε ισραηλινά ΜΜΕ – Μεγάλες καταστροφές και νεκροί στον Λίβανο

Το Ισραήλ ισοπέδωσε ολόκληρες περιοχές στη Βηρυτό - Δύο νεκροί στο Ισραήλ από σφοδρή επίθεση της Τεχεράνης μετά τον θάνατο του Λαριτζανί

Ο Iσμαήλ Χατίμπ, Υπουργός Πληροφοριών του Ιράν, φέρεται να σκοτώθηκε χθες το βράδυ σε ισραηλινό πλήγμα μεταδίδει το Channel 12. Παράλληλα, ο νέος διοικητής της μονάδας Ιμάμ Χοσεΐν, μονάδα σώματος των Δυνάμεων Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης για λογαριασμό της Χεζμπολάχ, φέρεται να αποτέλεσε στόχο σήμερα το πρωί στη Νταχιέ, στον Λίβανο.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="fr" dir="ltr">Esmail Khatib, Ministre des Renseignements iranien, aurait été éliminé hier soir dans une frappe israélienne. Très proche de la famille Khamenei, il avait admis en juillet 2025 "une profonde crise d’infiltration au sein du régime". En parallèle, le nouveau commandant de l'unité… <a href="https://t.co/czPAFjLujx">pic.twitter.com/czPAFjLujx</a></p>— Matthias Inbar (@MatthiasInbar) <a href="https://twitter.com/MatthiasInbar/status/2034182438570594673?ref_src=twsrc%5Etfw">March 18, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Ένας νεκρός στον Λίβανο από ισραηλινή επίθεση με drone Ένα άτομο έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια επιθετικής ενέργειας ισραηλινού drone στην περιοχή Μπουρτζ Καλαουίγια, στην επαρχία Μπιντ Τζμπέιλ του νότιου Λιβάνου, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Ένας νεκρός από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη νότια Γάζα Ενώ το Ισραήλ πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του Ιράν και του Λιβάνου, συνεχίζει παράλληλα τον γενοκτονικό πόλεμο εναντίον της Γάζας. Νωρίτερα σήμερα, ένας Παλαιστίνιος άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι άνθρωποι

τραυματίστηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή δυτικά του Χαν Γιούνις στη νότια Γάζα. Από τη συμφωνία «εκεχειρίας» τον Οκτώβριο, περισσότεροι από 670 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και σχεδόν 1.800 έχουν τραυματιστεί.