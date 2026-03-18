ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας: Πρόταση για ενίσχυση της προσβασιμότητας υγείας σε ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές

Η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην 6η Πρόσκληση του Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία, υποβάλλοντας εξειδικευμένη πρόταση καινοτόμου έργου για την αναβάθμιση της παροχής και προσβασιμότητας υγείας μέσα από «Δημοτικά Σχέδια Πρόληψης Υγείας» σε πιλοτικό επίπεδο.

Το προτεινόμενο έργο «PRE CUR» είναι μια πρωτοβουλία στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg Ελλάδα – Ιταλία, η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της πρόσβασης των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών σε υπηρεσίες υγείας και στην αύξηση της ποιότητας ζωής τους.

Οι ορεινές περιοχές αντιμετωπίζουν προκλήσεις όπως η γήρανση του πληθυσμού, η υψηλή ανεργία, το χαμηλό εισόδημα, η συρρίκνωση της υπαίθρου και οι οικονομικές ανισότητες. Οι ορεινές περιοχές πλήττονται ιδιαίτερα, καθώς αντιμετωπίζουν επίσης δυσκολίες πρόσβασης στην ήδη ανεπαρκή παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, η κάλυψη των αναγκών σε υπηρεσίες υγείας υπερβαίνει τις υφιστάμενες δυνατότητες των υφιστάμενων περιφερειακών συστημάτων υγείας, τα οποία αντιμετωπίζουν υποστελέχωση, έλλειψη εξοπλισμού και ελλείψεις σε ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό. Ως εκ τούτου, οι κάτοικοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι με επείγοντα περιστατικά, τα οποία, ακόμη και όταν δεν είναι απειλητικά για τη ζωή, μπορούν να οδηγήσουν σε χρόνιες ασθένειες με σοβαρές συνέπειες για τους ασθενείς και τις οικογένειές τους.

Το «PRE CUR» προτείνει τον σχεδιασμό και την εφαρμογή Δημοτικών Σχεδίων Πρόληψης για την αντιμετώπιση της συγκεκριμένης πρόκλησης. Διαμορφώνονται προφίλ νοσηρότητας των περιοχών, οι κοινωνικοί λειτουργοί αναβαθμίζονται σε τοπικούς παράγοντες υγείας και εξοπλίζονται κατάλληλα για την παροχή πρώτων βοηθειών και απλών διαγνώσεων, ενώ αναπτύσσονται ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση της υγείας των ευάλωτων κατοίκων. Επιπλέον, θα προσφέρονται στους κατοίκους της περιοχής παρέμβασης δράσεις πρόληψης για υγιεινή διαβίωση, ενεργό γήρανση, ήπια σωματική άσκηση, απόκτηση, δραστηριότητες χόμπι κ.λπ., με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής τους.

Το συντονισμό του προτεινόμενου έργου «PRE CUR» θα έχει η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας (ΠΕΔΔΕ) ως επικεφαλής εταίρος, ενώ οι Δήμοι Miglierina, Biccari, Ερυμάνθου και Καλαβρύτων υλοποιούν πιλοτικά σχέδια πρόληψης υγείας με την εξειδικευμένη τεχνική – ιατρική υποστήριξη του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών.

Τα αποτελέσματα της πιλοτικής εφαρμογής θα αξιολογηθούν και θα ενσωματωθούν σε ένα κοινό δημοτικό σχέδιο πολιτικής, το οποίο θα διαχυθεί στις δύο χώρες ως πολιτική για την ενίσχυση της κοινωνικής και οικονομικής ανθεκτικότητας και συνοχής των απομακρυσμένων και ορεινών περιοχών.

Η διάρκεια του προτεινόμενου έργου «PRE CUR» είναι 24 μήνες και ο προτεινόμενος προϋπολογισμός του ανέρχεται σε 965 χιλιάδες ευρώ συνολικά.