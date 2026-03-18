Βόρεια Κορέα: Εκλογική νίκη του Κιμ Γιονγκ Ουν με 99,93%

Σάρωσε στις εκλογές ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, όπως αναμενόταν.

Eθεάθη να ψηφίζει σε ανθρακωρυχείο στην περιοχή Τσονσόνγκ, απ’ όπου απηύθυνε και σύντομο μήνυμα, επαναλαμβάνοντας τη δέσμευσή του για μια «λιγότερο οπισθοδρομική» χώρα.

Με ποσοστό που προσεγγίζει το απόλυτο, καθώς το κυβερνών κόμμα στη Βόρεια Κορέα του Κιμ Γιονγκ Ουν συγκέντρωσε το 99,93% των ψήφων στις εκλογές για την Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση (SPA).

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο KCNA, η συμμετοχή έφτασε στο… εντυπωσιακό 99,99%, με τους πολίτες να καλούνται ουσιαστικά να εγκρίνουν ή να απορρίψουν έναν και μοναδικό υποψήφιο ανά περιφέρεια, προτεινόμενο από το Εργατικό Κόμμα.

Συνολικά εξελέγησαν 687 βουλευτές, σε μια διαδικασία που διεθνώς χαρακτηρίζεται ως τυπική και χωρίς πραγματικό πολιτικό ανταγωνισμό.