Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: «Θα μιλήσω αύριο στη Βουλή και θα παραδώσω την έδρα μου»

Παραδίδει αύριο Πέμπτη την έδρα του ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος που διεγράφη την περασμένη εβδομάδα από την ΚΟ του ΠΑΣΟΚ.
Ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τονίζει ότι «αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής» γράφοντας τον επίλογό του στο ΠΑΣΟΚ.
Ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ευχαρίστησε όσους τον στήριξαν, αύριο στις 13.00 θα μιλήσει στην ολομέλεια της βουλής και στη συνέχεια θα παραδώσει την έδρα του.
Η ανάρτηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου
«Καλημέρα !
Αν η λέξη ευχαριστώ μπορεί να ανταποδώσει την αγάπη σας , την στήριξη και όσα λέτε και γράφετε για εμένα , να την πω όσες φορές χρειαστεί .
Αύριο κλείνει ένας όμορφος και συναρπαστικός κύκλος ζωής.
Σήμερα θα ψηφίσω το νέο Αντιπρόεδρο και αύριο στις 13:00 θα μιλήσω στην ολομέλεια της βουλής, όπου θα παραδώσω την έδρα μου».
