«Γέφυρες Φιλίας»: 1200 μαθητές της Αχαΐας στέλνουν ισχυρό μήνυμα κατά της βίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η εβδομάδα δράσεων κατά της ενδοσχολικής βίας και του Εκφοβισμού που διοργάνωσε η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας απότις 9 έως τις 13 Μαρτίου 2026, με τίτλο:

«Γέφυρες Φιλίας: Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες της Αχαΐας ενώνουν τις φωνές τους κατά της Βίας»

Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης της ΔΠΕ Αχαΐας, σε συνεργασία με το Κέντρο Πρόληψης «Καλλίπολις», με τη συνδιοργάνωσητων Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας: Πατρέων, Αιγιαλείας, Δυτικής Αχαΐας, Καλαβρύτων και Ερυμάνθου, τους οποίους ευχαριστούμε θερμά για τη σημαντικήσυμβολή τους.

Για πρώτη φορά οι δράσεις κλιμακώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν σε όλους τους Δήμους της Αχαΐας, απευθυνόμενες σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς και την ευρύτερητοπική κοινότητα, δημιουργώντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας για την πρόληψητης σχολικής βίας.

Τις δράσεις τίμησαν με την παρουσία τους και απηύθυναν χαιρετισμό εκπρόσωποι της Εκκλησίας, της εκπαιδευτικής πολιτικής και της διοίκησης της εκπαίδευσης, καθώς και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα, παρέστησαν και χαιρέτησαν:

⮚ ο εκπρόσωπος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, Πανοσιολογιότατος Πατέρας Θεόκλητος της Ι.Μ. Πατρέων και του ΣεβασμιωτάτουΜητροπολίτη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.κ. Ιερωνύμου, Πανοσιολογιότατος

Πατέρας Αλέξανδρος, Πρωτοσύγκελος της Ι.Μ. Καλαβρύτων και Αιγιαλείας.

⮚ ο Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ. Σπυρίδων Δουκάκης, οοποίος τίμησε ιδιαίτερα με την παρουσία του τις εκδηλώσεις σε Πάτρα και Αίγιο

⮚ η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σπουδών, Προγραμμάτων και ΟργάνωσηςΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘΑ, κα Μαρία Μονιούδη.

Από την Τοπική Αυτοδιοίκηση χαιρέτησαν και στήριξαν τις δράσεις οι Δήμαρχοι: ⮚ Αιγιάλειας κ. Ανδριόπουλος Παναγιώτης

⮚ Δυτικής Αχαΐας κ. Αλεξόπουλος Γρηγόρης

⮚ Ερυμάνθου κ. Μπαρής Θεόδωρος

⮚ Καλαβρύτων κ. Αθανάσιος Παπαδόπουλος καθώς και η ⮚ Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Πατρέων, κα Σίμου Αικατερίνη.

Από την πλευρά της εκπαίδευσης χαιρέτησαν:

⮚ ο Αναπληρωτής Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, Δρ. Νικόλαος Δελέγκος

⮚ η Περιφερειακή Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης Δυτικής, ΣύμβουλοςΕκπαίδευσης Μαθηματικών, Δρ. Αθανασία Μπαλωμένου

⮚ ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, Δρ. Νικόλαος Κλάδης

⮚ η Επόπτρια Ποιότητας της Εκπαίδευσης Δ.Π.Ε. Αχαΐας, Σύμβουλος Εκπαίδευσης3ης Θέσης Δασκάλων Αχαΐας, Δρ. Αικατερίνη Νικολακοπούλου,

⮚ καθώς και η Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Αχαΐας, κα Γκολώνη Βασιλική.

Η Εβδομάδα Δράσεων "Γέφυρες Φιλίας" εξελίχθηκε μέσα από μια σειρά εκδηλώσεων σε όλους τους Δήμους του νομού.

Η έναρξη πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, με την παν-αχαϊκή συμβολική«Δράση Προαυλίου» σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Οι δράσεις συνεχίστηκαν με μαθητικές εκδηλώσεις:

Τρίτη 10 Μαρτίου – Δημαρχείο Χαλανδρίτσας

Εκδήλωση μαθητών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Ερυμάνθου, υπό τον συντονισμό τουΣυμβούλου Εκπαίδευσης κ. Νικολάου Χολέβα.

Τετάρτη 11 Μαρτίου – Αμφιθέατρο Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, Πάτρα Πραγματοποιήθηκαν δύο συνεδρίες μαθητικών δράσεων σχολείων του Δήμου Πατρέων, υπότον συντονισμό της Επόπτριας Ποιότητας Εκπαίδευσης κας Αικ. Νικολακοπούλου και τωνΣυμβούλων Εκπαίδευσης κκ. Χαρ. Αλεξόπουλου, Γ. Ζάγκου, Παν. Παπαδούρη, Νικ. Χολέβακαι Σ. Ασημακοπούλου.

Πέμπτη 12 Μαρτίου – Θέατρο «Απόλλων», Αίγιο

Μαθητικές δράσεις σχολείων του Δήμου Αιγιαλείας υπό τον συντονισμό της ΣυμβούλουΕκπαίδευσης κας Βασιλικής Φελούκα.

Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο ΚΕΠΕΑ Κλειτορίας από μαθητές σχολείων του Δήμου Καλαβρύτων υπό τον συντονισμό του Συμβούλου Εκπαίδευσης κ.



Νικολάου Χολέβα.

Παρασκευή 13 Μαρτίου – 1ο Δημοτικό Σχολείο Κάτω Αχαΐας Η εβδομάδα ολοκληρώθηκε με μαθητικές παρουσιάσεις σχολείων του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, υπό τον συντονισμό της Συμβούλου Εκπαίδευσης κας Μαριάννας Μπαρτζάκλη.

Στην καρδιά των δράσεων βρέθηκαν οι μικροί μαθητές & μαθήτριες των Σχολικών ΜονάδωνΠρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, οι οποίοι μέσα από τις δημιουργίες και τις δράσεις τους δημιούργησαν συμβολικά «Γέφυρες Φιλίας». Παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα, τραγούδια, βίντεο και δημιουργικές εργασίες που είχαν ετοιμάσει, μεταφέροντας με τον δικό τους τρόπομηνύματα κατά της βίας και υπέρ της φιλίας, του σεβασμού και της αποδοχής. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν διαδραστικές δράσεις και παιχνίδια που ενίσχυσαν τη συμμετοχή και τησυνεργασία των παιδιών καθώς και των γονέων τους για την αποτύπωση λύσεων.

Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες της Αχαΐας έστειλαν ένα ισχυρό μήνυμα: «Η βία δεν έχει θέση στο σχολείο – η φιλία, ο σεβασμός και η αποδοχή είναι δύναμη».

Στις δράσεις συμμετείχαν:

✧ τουλάχιστον 200 σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ✧ περισσότερα από 1.100 παιδιά

✧ Περισσότεροι από 400 εκπαιδευτικοί

✧ και τουλάχιστον 300 γονείς

Παράλληλα, τις εκδηλώσεις παρακολούθησαν εξ αποστάσεως πάνω από 250 σχολικές τάξεις Νηπιαγωγείων και Δημοτικών.

Οι εκδηλώσεις της Πάτρας μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω του καναλιού YouTube του ΔήμουΠατρέων, συμβάλλοντας στη διάχυση των μηνυμάτων των μαθητών σε ολόκληρη τηνεκπαιδευτική κοινότητα.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας ευχαριστεί θερμά:

✔ τη Διοίκηση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου για την παραχώρηση τουΑμφιθεάτρου και την υποστήριξη των δράσεων στην Πάτρα

✔ τη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.ΚΕΠ.Α.) για την παραχώρησητου Κινηματοθεάτρου «Απόλλων» στο Αίγιο

✔ το ΚΕΠΕΑ Κλειτορίας για την φιλοξενία των δράσεων στα Καλάβρυτα

✔ καθώς και όλους τους Δήμους της Αχαΐας για τη συνδιοργάνωση και τη στήριξη της πρωτοβουλίας.

Το πιο μεγάλο “ευχαριστώ” ανήκει στους μαθητές, τις μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς των σχολείων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας πουμε τη δημιουργικότητα και τον ενθουσιασμό τους ανέδειξαν με τον πιο αυθεντικό τρόπο τομήνυμα της φιλίας, του σεβασμού και της συνεργασίας.