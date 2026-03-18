Αφρικανική σκόνη φτάνει στην Ελλάδα και φέρνει λασποβροχές

Ποιες περιοχές θα χτυπήσει το φαινόμενο
Ένα κύμα αφρικανικής σκόνης από τη Λιβύη και την Αίγυπτο φτάνει την Ελλάδα προκαλώντας λασποβροχές σε πολλές περιοχές τις επόμενες ώρες, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.
Οι βροχοπτώσεις που συνοδεύουν το κύμα της αφρικανικής σκόνης έχουν συμβάλλει στη μείωση των συγκεντρώσεων σκόνης κοντά στην επιφάνεια πάνω από τη χώρα μας, με αποτέλεσμα η ποιότητα της ατμόσφαιρας να μην επιβαρύνεται ιδιαίτερα.
Το φαινόμενο θα κορυφωθεί σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη επηρεάζοντας ολόκληρη τη χώρα, ενώ αναμένεται να συνεχιστεί έως και τις 20 Μαρτίου.
Ωστόσο, οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκόνης αναμένεται να παρατηρηθούν κυρίως στη Νότια Ελλάδα και την Κρήτη.
Οι βροχές που θα συνοδεύσουν το φαινόμενο αναμένεται να προκαλέσουν λασποβροχές:
Σήμερα Τετάρτη: στα Επτάνησα, τη Δυτική Πελοπόννησο, την Κρήτη και τα Νότια Δωδεκάνησα.
Αύριο Πέμπτη: στην Κεντρική Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής.
