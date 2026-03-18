Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια

Δύο φάσεις κακοκαιρίας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς βοριάδες

Σημαντική μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με δύο διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας, πτώση της θερμοκρασίας και χιόνια ακόμη και σε ημιορεινές περιοχές, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των μετεωρολόγων Γιώργου Τσατραφύλλια και Θοδωρή Κολυδά. Ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας σε ανάρτησή του κάνει λόγο για «σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη», επισημαίνοντας ότι ο καιρός θα παρουσιάσει δύο διαφορετικά πρόσωπα το επόμενο διάστημα, ενώ αυξημένη θα είναι και η μεταφορά σαχαριανής σκόνης. Πρώτη φάση κακοκαιρίας με βροχές και καταιγίδες

Σήμερα, βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης, με την ονομασία «Samuel», αναμένεται να προκαλέσει λίγες βροχές στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά, καθώς και καταιγίδες στις Κυκλάδες και την Κρήτη. Παράλληλα, λίγα χιόνια θα σημειωθούν στα ορεινά, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 2-3 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 7 μποφόρ. Δεύτερο κύμα με σιβηρικό ψύχος και χιόνια

Από την Πέμπτη έως και το Σάββατο, η κατάσταση θα επιδεινωθεί, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία, σε συνδυασμό με νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο, θα φέρουν περισσότερες βροχές και χιονοπτώσεις. Την Πέμπτη αναμένονται γενικευμένες βροχές, πιο έντονες στη δυτική και νότια Ελλάδα, ενώ τα χιόνια θα είναι πιο πυκνά στα ορεινά και πρόσκαιρα το βράδυ θα επηρεάσουν και ημιορεινές περιοχές. Από την Παρασκευή τα φαινόμενα θα περιοριστούν κυρίως στο Αιγαίο και ιδιαίτερα στην Κρήτη, ενώ από το Σάββατο θα παρουσιάσουν εξασθένηση. Οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν φτάνοντας έως και τα 8 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση κατά 5-6 βαθμούς. Παγετός αναμένεται σε ορεινές περιοχές, με τις μέγιστες θερμοκρασίες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να κυμαίνονται στους 13-14 βαθμούς. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι οι μεταβολές αυτές δεν θεωρούνται ακραίες ή ασυνήθιστες για την εποχή.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fgiorgos.tsatrafyllias%2Fposts%2Fpfbid07jHcQYXamWLGAsMA7HqXPqWtFKSsE66tmNYprjxm2JmiNzepdqMionuxT2jUwinQl&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Κολυδάς: Κάτω από τα κανονικά η θερμοκρασία

Από την πλευρά του, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς επισημαίνει ότι η αλλαγή του καιρού ξεκινά ήδη, καθώς το βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης κινείται ανατολικά, προκαλώντας αυξημένη συννεφιά και τοπικές βροχές. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται την Πέμπτη και την Παρασκευή, εξαιτίας νέου βαρομετρικού χαμηλού που θα σχηματιστεί στο Ιόνιο και θα κινηθεί ανατολικά, ενισχύοντας τους βοριάδες. Όπως τονίζει, η θερμοκρασία από σήμερα έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα διατηρηθεί σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά για την εποχή, με τις πιο κρύες ημέρες να είναι η Πέμπτη και η Παρασκευή.

— Theodoros Kolydas (@KolydasT) March 17, 2026