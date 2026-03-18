Πάτρα: Απεργούν και σήμερα οι οδηγοί ταξί- Πηγαίνουν Αθήνα για το συλλαλητήριο

Σε συνέχιση της απεργιακής τους κινητοποίησης προχωρούν και σήμερα, Τετάρτη, οι επαγγελματίες Ταξί της Πάτρας, έπειτα από σχετική απόφαση που ελήφθη στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου την Τρίτη.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση, η παράταση των κινητοποιήσεων αποτελεί συλλογική επιλογή του κλάδου, με στόχο την έντονη αντίδραση απέναντι στο υπό διαμόρφωση νομοσχέδιο, το οποίο – όπως τονίζουν – επηρεάζει άμεσα την επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Στο πλαίσιο της κλιμάκωσης, αποφασίστηκε η οργανωμένη μετάβαση στην Αθήνα, προκειμένου οι αυτοκινητιστές να συμμετάσχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα, σε συνεργασία με το Συνδικάτο Σ.Α.Τ.Α. και άλλα σωματεία από όλη τη χώρα.

Η αναχώρηση των πούλμαν έχει προγραμματιστεί για τις 09:00 το πρωί από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο (Ι. Ρίτσου), με το Σωματείο να καλεί τα μέλη του σε μαζική συμμετοχή.

«Η παρουσία όλων είναι καθοριστική, ώστε να εκφραστούν ενιαία και δυναμικά οι θέσεις του κλάδου», τονίζεται στην ανακοίνωση, με τους επαγγελματίες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις με ενότητα.