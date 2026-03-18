Μην ψάχνεις, βρες στο
Βηρυτός: Η στιγμή που ισραηλινός βομβαρδισμός κατεδαφίζει κτήριο 22 ορόφων -ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος βομβαρδισμού από το Ισραήλ έγινε το πρωί της Τετάρτης ένα πολυώροφο κτήριο στην κεντρική Βηρυτό.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, το 22οροφο κτήριο στην περιοχή Μπασούρα κατεδαφίστηκε από το χτύπημα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής να την εκκενώσουν μια ώρα πριν το χτύπημα.

 

Κατά τις ίδιες πληροφορίες αυτή ήταν η τέταρτη φορά που το εν λόγω κτήριο έγινε στόχος ισραηλινών βομβαρδισμών.

Τα τρία προηγούμενα χτυπήματα είχαν γίνει στις 12 Μαρτίου καθώς η εκτίμηση του Ισραήλ ήταν ότι η Χεζμπολάχ χρησιμοποιούσε το κτήριο για να αποθηκεύει χρήματα προκειμένου να χρηματοδοτεί τον αγώνα της.

Το κτήριο που κατεδαφίστηκε βρισκόταν κοντά στο γραφείο του πρωθυπουργού του Λιβάνου και σε άλλα κυβερνητικά γραφεία.

Μέση Ανατολή: Νύχτα κόλαση με δύο νεκρούς στο Τελ Αβίβ και 6 στη Βηρυτό

Καιρός: Σιβηρική εισβολή από την Πέμπτη με πτώση θερμοκρασίας και χιόνια

Πάτρα: Διάρρηξη στο σπίτι της Βιβής Παξινού - Της αφαίρεσαν χρήματα και προσωπικά αντικείμενα

