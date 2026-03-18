Βηρυτός: Η στιγμή που ισραηλινός βομβαρδισμός κατεδαφίζει κτήριο 22 ορόφων -ΒΙΝΤΕΟ

Στόχος βομβαρδισμού από το Ισραήλ έγινε το πρωί της Τετάρτης ένα πολυώροφο κτήριο στην κεντρική Βηρυτό.

Όπως φαίνεται στα βίντεο, το 22οροφο κτήριο στην περιοχή Μπασούρα κατεδαφίστηκε από το χτύπημα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ είχαν προειδοποιήσει τους κατοίκους της περιοχής να την εκκενώσουν μια ώρα πριν το χτύπημα.